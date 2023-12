La inflació s'ha mantingut al 3% aquest novembre a les comarques gironines, i tot i que els aliments han moderat la tendència a l'alça, omplir la nevera és un 8,1% més car que fa un any. Això sí, malgrat l'encariment, aquest augment és inferior al que s'havia registrat mesos enrere (perquè a l'octubre i al setembre, va situar-se al 8,6% i al 9,9% respectivament). Segons l'estadística que publica periòdicament l'INE, aquest novembre de mitjana els preus a la demarcació han davallat un imperceptible 0,1% (exactament, el mateix percentatge que el mes anterior). Entre les baixades, sí que destaquen les del gas, l'electricitat i els combustibles. A l'octubre, els seus preus s'han frenat fins a un 4,2% i ara són un 19% més barats que fa un any.

L'Índex de Preus al Consum (IPC) es manté estable a les comarques gironines i tanca el novembre amb els mateixos registres del mes anterior. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest novembre a les comarques gironines els preus han davallat una dècima de mitjana (-0,1%).

Com és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que formen part del cistell del dia a dia que s'apugen; però per l'altra, també aquells que davallen. Dins el primer grup s'hi troben, per exemple, els aliments (+0,5%) o la sanitat (+1,5%). Però sobretot, i tenint en compte la proximitat de la campanya de Nadal, els que s'encareixen més són la roba (+4,8%) i el calçat (+6,7%).

Dins el segon grup, és a dir el d'aquells productes i serveis que davallen i que ajuden a equilibrar la balança, en destaca sobretot el paquet format pel gas, l'electricitat i els combustibles. Aquest novembre, els seus preus han continuat a la baixa, i a l'1,9% que ja s'havien reduït a l'octubre, ara s'hi suma un altre 4,2%. En paral·lel, també s'abaixa el transport (-0,7%), el lloguer de vehicles (-1,8%) i, sobretot, els hotels i allotjaments (-10,9%) perquè s'està en plena temporada baixa.

Si es tira l'estadística un any enrere, les dades de l'INE també són un bon termòmetre per avaluar l'impacte de la inflació. Els encariments hi continuen essent, però també és cert que s'han atenuat. I com a exemples, això es fa palès quan s'agafen dues dades concretes, que formen part del dia a dia dels consumidors. Per una banda, els aliments; i per l'altra, els serveis bàsics.

Ara mateix, a les comarques gironines, omplir la nevera costa un 8,1% més que fa un any. Tot i l'encariment, però, també és cert que aquesta alça se situa per sota de les que s'havien encadenat mesos enrere (perquè sense anar més lluny, a l'octubre, al setembre i a l'agost la diferència interanual va situar-se al 8,6%, al 9,9% i al 13,3% respectivament).

Pel que fa al grup format pel gas, l'electricitat i els combustibles, el seu preu continua davallant en comparació amb un any enrere. Si es compara aquest novembre amb el del 2022, en concret aquest descens és del 19%, que s'afegeix al que ja s'havia registrat a l'octubre, quan va situar-se al -20,8%.

A l'hora de decantar la balança, però, la inflació continua fent-se palesa. Això sí, de manera menys intensa, perquè l'IPC interanual es manté al mateix nivell que el del mes anterior. Perquè ha tancat tant l'octubre com el novembre amb un percentatge del 3%.

És veritat que, en comparació amb l'inici d'any (en què l'índex interanual va situar-se al 6%) i sobretot, amb mesos enrere (en què va catapultar-se més enllà del 10%) s'està per sota d'aquells registres. Però també és cert que l'índex ha anat a l'alça d'ençà de l'estiu (perquè el juny va tancar a l'1,4%, i al juliol a l'1,5%).