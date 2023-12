Un total de dotze projectes opten al Premi a l'Emprenedoria i a la Creativitat en la seva tercera edició, que en aquesta ocasió es dedica a la memòria de Jordi Bayer i Trias, soci fundador de l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial (aGOe), que va morir el passat mes de juny.

Els projectes seran valorats pel jurat, compost per dos representants d'aGOe, dos membres en representació de la Cambra de Comerç de Girona i dos representants de la UdG, i el veredicte es donarà a conèixer durant la gala d'entrega del premi, que se celebrarà a finals del proper mes de gener.

Enguany l'organització ha augmentat la dotació econòmica del guardó, que serà de 2.000 euros per al primer premi, i de 1.000 euros per a l'accèssit. El president d'aGOe, Joaquim Munné, valora positivament l'elevada participació d'aquesta edició, que "supera amb escreix la de les anteriors convocatòries". Munné destaca també la qualitat dels projectes presentats, "molt consistents, innovadors i amb moltes probabilitats d'èxit".

Al premi s'hi poden presentar tant idees de negoci com empreses o negocis que ja estan en funcionament. Els candidats han hagut de lliurar, amb el seu projecte, un pla de Nnegoci i un vídeo explicatiu per a la valoració del jurat. A més de la dotació econòmica, el projecte guanyador rebrà suport tècnic durant un any per part d'aGOe. L'entitat està integrada per professionals i exdirectius sèniors que de manera voluntària ofereixen la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses.