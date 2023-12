En els pròxims anys, la resiliència dels agricultors de la Unió Europea (UE) continuarà sent posada a prova pel canvi climàtic, les condicions del mercat i les preferències dels consumidors. Alhora, disminuirà el consum de carn de boví, de porcí, de sucre i de vi. També se suposa que els costos de l'energia i altres insums es mantindran per sobre dels nivells anteriors al 2021 a mitjà termini. La Política Agrícola Comuna segueix sent crucial per ajudar els agricultors en la transició a sistemes de producció agrícola més sostenibles, alhora que es tornen més resilients i competitius. La UE continuarà sent un exportador net i continuarà contribuint a la seguretat alimentària mundial. Aquestes són algunes de les conclusions que es recullen en l'informe de perspectives a mitjà termini (2023-2035) de la Comissió Europea.

S'espera que les terres en guaret, que beneficien la biodiversitat, augmentin a 7 milions d'hectàrees per al 2035, mentre que els rendiments dels cereals es mantindran estables gràcies, entre altres coses, als impactes positius de l'agricultura de precisió, rotació de cultius i la millora de la salut del sòl, que podrien contrarestar els impactes negatius del canvi climàtic. La productivitat làctia de la UE hauria de continuar augmentant, però a un ritme més lent, amb estàndards d'alta qualitat i sostenibilitat, generant més valor afegit al sector. Els alts preus, un desafiament Per la seva banda, el consum de carn de boví a la UE continua desafiat pels alts preus, la salut dels consumidors i les preocupacions sobre la sostenibilitat. Això s'espera que es combini amb la baixa rendibilitat, provocant una disminució de la producció d'aquí al 2035. El canvi climàtic també afectarà la producció i la qualitat de l'oli d'oliva, el vi, les pomes, els préssecs, les nectarines i els tomàquets. Es produeix un escenari sobre una adopció més àmplia de pràctiques de gestió sostenible del sòl que portarà a una rendibilitat més baixa de l'agricultura i la ramaderia.