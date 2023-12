La inflació obliga els gironins a adaptar els àpats de Nadal

La inflació torna a passar factura a la cistella de la compra per Nadal. Un any més, la confecció dels àpats per aquestes festes està marcada per l’augment de preus, i és que l’encariment dels aliments afecta directament en l’elecció dels productes per a preparar el menú dels gironins per aquests pròxims dies.

Omplir la nevera a les comarques gironines és un 8,1% més car que fa un any, segons les xifres de l’Índex de Preus al Consum (IPC) a tancament de novembre de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La pujada dels preus dels aliments, però, no és un fet nou; per aquestes dates, l’any passat, la cistella de la compra ja registrava un encariment del 13,5% interanual. I això, com no pot ser d’una altra manera, els gironins ho noten a l’hora d’anar a comprar.

«En comptes de fer peix tocarà cuinar carn, una alternativa més barata» JOAQUIM - CLIENT DEL MERCAT DEL LLEÓ

«Estava mirant el peix i està caríssim, ara anava a canviar de lloc a veure si trobo carn», afirmava aquest dimecres en Joaquim, client habitual del Mercat del Lleó. Ell no comprava productes per als àpats de Nadal, però sí per al seu dia a dia. «Estic veient que el peix ha pujat molt aquesta setmana. Adaptaré el meu menú. En comptes de fer peix tocarà carn, alguna cosa més barata», exposava. La Rosa Maria era una altra de les persones que aquest dimecres van visitar el mercat. Com en Joaquim, ella no tenia intenció de comprar aliments per aquests dies festius, tot i això, com a clienta habitual del Mercat del Lleó, assegurava que «es nota un augment dels preus a l’alça», que ha provocat que aquesta setmana «estic adaptant una mica els menús».

«Mirem d’adaptar els nostres àpats de Nadal als preus comprant menys marisc» ILDEFONS - CLIENT DEL MERCAT DEL LLEÓ

A escassos dies per donar el tret de sortida a les festes nadalenques alguns gironins es van personar al mercat o bé per encetar la compra d’aliments o bé per ultimar-la. L’Ildefons -una de les persones que aquest dimecres va començar les compres- relatava que la pujada de preus es nota especialment en el peix i el marisc, «és més car que l’any passat», va afirmar. «A l’hora de comprar miro el preu, hi ha coses que podem comprar i coses que no per aquest sobrepreu que hi ha a Nadal. Nosaltres adaptem el menú als preus, per exemple no comprant tant marisc», va explicar.

D’altres, com l’Assumpció, prefereixen no guiar-se pels preus a l’hora de confeccionar els àpats. Ella admet que els aliments s’han encarit respecte a l’any passat, tot i això, relata que manté la tradició de menjar cabrit el dia 24 de desembre. «Estalviarem en altres coses», va assegurar.

El cabrit, de fet, és un dels aliments on s’ha vist reflectit l’increment de preus, segons explica Joan Gironell, propietari de la Carnisseria Gironell. Ell afirma que cada any la gent nota especialment l’encariment del peix, tot i que admet que la carn també puja «una miqueta». «Jo no he tocat preus, tot anava una mica més car i he optat per mantenir els mateixos preus que l’any passat», assegura. El propietari de la carnisseria relata que aquesta setmana hi ha hagut un increment de clients, tot i que diu que «la gent és previsora i està comprant des de ja fa uns dies».

La presidenta de l’Associació del Mercat del Lleó, Marta Camps, explica que «hi ha matèria primera que sí que ha tingut un increment més significatiu i això ens ha obligat a repercutir-ho al preu final, però la majoria està tenint l’increment normal per aquestes festes». Al Mercat del Lleó, entre els productes més cars es troben les gambes i els escamarlans que freguen els 100 euros el quilo.

Un increment del 4,3% al desembre

Durant les primeres setmanes de desembre, el preu dels aliments s’ha incrementat un 4,3%, en comparació dels preus que tenien a finals de novembre, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Aquest any la pujada és molt més gran que la que es va produir l’any passat per aquestes dates que va ser del 2,4%, però està en línia amb les registrades en anys anteriors. Els preus de la cistella de Nadal estan de mitjana un 1,6% per sobre dels registrats l’any passat.

Els percebes gallecs són el producte que més puja (+21%) seguits molt de prop per les cloïsses i el lluç (+20%). El segueixen les ostres (+9%), llobarro (+7%), el pernil ibèric d’esquer (+3%), o el xai (+2%). Des de l’OCU adverteix que la majoria dels preus dels productes de la cistella nadalenca «es mantenen en màxims històrics».

Per la seva banda, els Majoristes d’Aliments Frescos de Mercabarna pronostiquen una campanya de Nadal similar a la del 2022 amb una marcada influència de la sequera. Segons el vicepresident de l’Associació d’Empreses Majoristes de Mercabarna, Jaume Flores, «per causes climàtiques tant el raïm com el cabrit es veuran encarits» aquest Nadal. D’altra banda, «la vedella serà un dels productes estrella abaixant el seu preu i el marisc congelat també es podrà trobar més barat». Els majoristes preveuen distribuir aquest desembre unes 103.000 tones de fruita i hortalissa, peix i marisc, i carn i aviram. Flores destaca que encaren les festes «amb preocupació per la inflació però amb el respir que han donat les recents dades de l’IPC sobre aliments frescos».

Durant la tradicional roda de premsa dels Majoristes d’Aliments Frescos de Mercabarna a les portes del Nadal, Flores va recordar fa uns dies que els darrers mesos han estat «complicats degut a la pujada de preus que es va iniciar al gener» però que des de l’octubre «la situació ha tornat a la normalitat i això els fa ser optimistes».

Malgrat aquesta normalitat, la sequera segueix influint en el consum d’aliments frescos. Tal com explica Flores, per causes climàtiques aquest Nadal es trobaran productes, com el raïm i les carxofes, en menys quantitat, pitjor qualitat i preus més alts.

Un pressupost similar

Segons l’OCU, la majoria dels espanyols tenen un pressupost per Nadal semblant al d’altres anys, mentre que un 21% d’enquestats declara que gastarà més que el 2022, i un 17% que gastarà aquest any menys diners. La previsió de despesa és de només 10 euros més que l’any passat. Segons la mitjana ponderada, l’enquesta de l’OCU xifra aquesta despesa en 745 euros.

Uns 190 euros d’aquest pressupost es destinarà a celebracions, dinars i festes, mentre que en viatges i en loteria es preveu que les persones gastin més de 70 euros. Tanmateix, més de la meitat del pressupost nadalenc dels ciutadans es destinarà a regals. Només en regals els enquestats preveuen gastar, de mitjana, 396 euros.

Altres estudis, en canvi, preveuen una despesa menor que l’any passat per part de gran part de la població. En aquest sentit, segons dades d’Auctane, es calcula que set de cada deu ciutadans tenen pensat gastar menys aquest Nadal que els de l’any passat. La mateixa investigació destaca la despesa en esdeveniments socials i lleure com una de les preferències dels ciutadans, per sobre d’altres compres de productes materials.

Les intencions de reduir la despesa aniran acompanyades d’un conjunt d’estratègies per a l’estalvi, com ara les compres durant la temporada del Black Friday o bé l’espera dels compradors que arribin les rebaixes per adquirir els productes, relaten des de la plataforma Betterfly.