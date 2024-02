Amb més de 120 hotels, més de 29.000 places hoteleres, i més de cinc milions de pernoctacions anuals, Lloret de Mar és la capital indiscutible del turisme a la Costa Brava. Malgrat l’atractiu del «sol i platja» -és la cinquena destinació del litoral espanyol amb més visitants-, cada vegada guanyen més pes les activitats complementàries en la decisió dels turistes d’arribar a Lloret. Aquesta és una de les conclusions de l’anàlisi de les dades de 2023 extretes de la plataforma d’intel·ligència turística i big data de la destinació, que també alerta d’un descens de la despesa mitjana amb targeta . L’informe, elaborat per Lloret Turisme i Mabrian Technologies, es va presentar la setmana passada davant més d’una seixantena de professionals del sector .

La memòria es nodreix de diferents fonts com la capacitat aèria (Cirium), la presència detectada a través de les antenes mòbils (Orange i Nommon), despesa amb targeta a la destinació (Geoblink i Mastercard), opinions i preus en agències de viatges online i portals d’Internet (Tripadvisor, Expedia, Booking i Airbnb), comentaris turístics a xarxes socials (Twitter i Instagram), reserves hoteleres (Hitt) i cerques en el metacercador de Google. Com a font també s’han utilitzat les dades de turistes i pernoctacions proporcionades mensualment per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, va destacar que «aquesta informació és clau per a la planificació de l’estratègia turística de la destinació i els seus establiments a curt, mig i llarg termini i per a establir sinergies entre el sector públic i el privat sobre els reptes i les oportunitats de la nostra ciutat».

Més d'1,2 milions de viatgers

Amb la incertesa de com pot afectar la sequera a la temporadada d’enguany, Lloret de Mar va tancar el 2023 amb un total de 1.266.712 viatgers; dels quals 865.335 han estat internacionals i 401.377 nacionals, i amb 5.339.422 pernoctacions, de les quals 4.184.095 han estat internacionals i 1.155.327 nacionals. Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, va destacar que «al 2023 es varen superar les xifres turístiques del 2022 arribant a unes xifres properes al 2019 i amb unes bones dades en pre i post temporada que demostren que l’estratègia d’especialització en productes turístics complementaris al sol i platja es consolida i posiciona la destinació en segments com parelles o famílies amb una proposta de valor per a públics fora de la temporada estival».

El mercat nacional es manté fidel a Lloret de Mar després de la pandèmia, amb un augment d’un 20% del viatgers nacionals respecte el 2019 (407.921 viatgers al 2023 respecte els 338.168 del 2019) que es tradueixen en un augment del 10% de les pernoctacions nacionals respecte el 2019 (1.165.618 del 2023 respecte a les 1.049.635 del 2019).

Entre el públic nacional destaca clarament el català, que suposa un 80% dels viatgers i un 70% de les pernoctacions totals del mercat espanyol i que millora a més les seves xifres del 2022.

A nivell de mercats internacionals, Lloret de Mar manté l’estada mitjana d’aquests, tot i que no arriba a dades de 2019 (un 12% menys en pernoctacions). Tot i així, respecte el 2022, el creixement és del 21%.

Un dels fets que explicaria les dificultats per recuperar part del turisme internacional perdut durant la pandèmia és l’activitat de l’aeroport de Girona, la capacitat aèria del qual (al 2019 va ser un 19% inferior a la de 2023), l’informe qualifica de «fre». No obstant això, l’estudi ja avança que «les previsions del 2024 a l’aeroport són més favorables»: es preveu una programació aèria un 45% superior a la del 2019 durant tots els mesos.

L’informe destaca que Lloret de Mar és, per darrere de Benidorm, el municipi turístic que mostra millors índexs d’ocupació durant les diferents temporades (pre temporada 52%, temporada 72% i post temporada 62%).

També apunta que l’interès de mercats estratègics per Lloret és manté i creixen altres que s’havien vist frenats per les restriccions de la pandèmia compensant la pèrdua dels turistes dels països de l’est.

El mercat espanyol -que suposa el 30% dels viatgers i el 20% de les pernoctacions creix en interès en els mesos de pre i post temporada, amb nivells creixents any rere any.

Pel que fa als mercats internacionals, la memòria presentada aquesta setmana analitza diferents casuístiques. D’Alemanya, destaca que la intensitat de cerques s’ha vist incrementada respecte el 2019. L’interès dels viatgers del Regne Unit ha crescut aquest 2023, superant fins i tot en alguns mesos els índexs de 2019. A França, els mesos d’abril i maig creixen en interès, i es manté amb unes dades similars al 2022. Les cerques franceses provenen majoritàriament de Llenguadoc-Rosselló.

Estratègia de desestacionalització

Segons Lloret Turisme, «l’estratègia de desestacionalització està donant els seus fruits sent la pre i post temporada cada cop més importants en l’any turístic». Al 2019 el pes dels visitants totals va ser del 21% en pretemporada, del 56% en temporada i del 23% en post temporada, en canvi al 2023 ha estat de 25% en pre temporada, 47% en temporada i del 29% en post temporada.

Així, l’informe posa de relleu que «les activitats a la natura, l’esport i la cultura es consoliden a la proposta de valor de Lloret de Mar».

En aquest sentit, hi ha un augment de mencions referents a les platges amb l’augment de mercats com l’alemany o britànic. Així mateix, la combinació Natura-Actiu i Esport esdevé el tercer destacat en mencions.

Al top 5 d’atractius turístics del muncipi s’hi troben el camins de ronda, seguits dels Jardins de Santa Clotilde, la platja de Fenals, la discoteca Tropics -considerada una de les cinquanta millors del món- i la platja de Lloret.

Indicadors de satisfacció

L’anàlisi presentat aquesta setmana també valora que «la destinació avança positivament en indicadors de satisfacció i percepció amb la renovació de la planta hotelera». El nivell de satisfacció de la planta hotelera reformada se situa en 77 punts i manté una tendència creixent al llarg dels anys.

El nivell de preus, especialment a la categoria de 4 estrelles, es veu incrementat en un 10%, un percentatge encara més superior en els casos dels hotels renovats.

No obstant això, els indicadors de despesa mitjana amb targeta bancària indiquen una tendència a la baixa. Tot i que en la nota pública difosa per Lloret Turisme no s’especifica l’abast d’aquesta caiguda, si que apunten que «mercats com Alemanya i Regne Unit, més dependents dels touroperadors presenten lleugers decrements en aquest indicador».

Es manté l’estada mitjana

Alemanya amb una estada mitjana de 5,8 dies; Bèlgica amb 5,7; Països Baixos amb 5,6 i Regne Unit amb 5,5 són els mercats més interessants en aquest àmbit.