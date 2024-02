Mercadona ha aconseguit una nova fita: superar les 100.000 persones en plantilla, totes amb contractes fixos i de qualitat, fet que reflecteix la ferma i constant aposta de la companyia per incorporar talent com a factor clau en el seu projecte. En concret, la cadena de supermercats físics i de venda en línia va tancar el 2023 amb una plantilla composta per 104.000 persones, 98.700 a Espanya i 5.300 a Portugal, després de crear 5.000 llocs de treball en l’últim exercici.