La Generalitat ha imposat setze multes a quatre grans tenidors per no oferir lloguer social a famílies en risc d'exclusió de les comarques gironines. Les sancions, que ha tramitat l'Agència Catalana del Consum, sumen un import global de 393.000 euros. Els expedients que s'han resolt fan referència a casos de Banyoles, la Bisbal d'Empordà, Celrà, Lloret de Mar, Palamós, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Vidreres. Cada multa arriba fins als 30.000 euros. A banda d'aquests expedients, però, la Generalitat n'ha obert molts més -en concret, 117- per incomplir l'obligació que marca la llei per afrontar l'emergència en habitatge. Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Salt són els que més n'acumulen.

Les sancions a grans tenidors per no oferir lloguer social s'han tramitat per mitjà de l'Agència Catalana del Consum. Les dades s'extreuen del balanç del primer any del programa de reforç per vetllar que es compleixin les obligacions previstes a la Llei 1/2022, que inclou mesures per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Per vetllar per aquest compliment, de fet, Consum ha reforçat la seva plantilla amb dinou professionals.

A la vegueria de Girona, després que s'aixequés la suspensió cautelar de l'article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per afrontar l'emergència en habitatge, Consum ha obert fins a 117 expedients per incomplir l'obligació d'oferir lloguer social. Per municipis, els que més n'acumulen són Lloret de Mar (divuit), Sant Feliu de Guíxols (disset) i Salt (onze).

El llistat, però, inclou fins a 30 municipis diferents de la demarcació. Entre aquests, també destaquen Banyoles i Blanes (amb vuit casos a cadascun), Figueres (sis), Girona i la Bisbal d'Empordà (cinc) o Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Palamós i Vidreres (quatre). També hi ha municipis petits com Avinyonet de Puigventós, les Planes d'Hostoles, Porqueres o Pals.

Fins a 30.000 euros

Dels expedients oberts, Consum ja n'ha resolt setze, que han acabat amb multes de fins a 30.000 euros. Fan referència a quatre grans tenidors i l'import global de les sancions que els ha imposat la Generalitat -i que es tipifiquen com a greus- puja fins a gairebé els 400.000 euros.

En aquest cas, els municipis on es troben els habitatges són Sant Feliu de Guíxols (cinc casos); Banyoles, la Bisbal d'Empordà i Celrà (dos casos cadascun) i Lloret de Mar, Palamós, Pals, Santa Coloma de Farners i Vidreres (un cas cadascun).

246 multes i 6 milions d'euros

Pel que fa als grans tenidors, l'Agència ha obert fins ara 1.242 expedients a aquestes empreses immobiliàries per incomplir l'obligació legal d'oferir lloguer social. A més, la Generalitat ha detectat que dos d'aquests grans tenidors arriben a acumular fins al 52% dels expedients que s'han incoat.

Dels expedients sancionadors, ja n'hi ha 246 que han acabat en sanció i que sumen un import global de 6,07 milions d'euros (MEUR).

La normativa estableix que les persones físiques o jurídiques considerades grans tenidors han d'oferir un lloguer social abans d'interposar qualsevol demanda d'execució hipotecària o desnonament –o bé abans d'adquirir un habitatge fruit d'acord de compensació o dació en pagament–, quan la unitat de convivència d'un habitatge es troba en situació de risc d'exclusió residencial, d'acord amb el nivell d'ingressos previst en la Llei 24/2015.

A més, la Llei 1/2022 del 3 de març amplia aquesta protecció a tots els ocupants d'habitatges sense títol jurídic habilitant, ja sigui per venciment del seu contracte d'arrendament, per haver patit un procés de reclamació d'un deute hipotecari o per haver ocupat un habitatge buit d'una entitat financera o fons d'inversió.

Així mateix, la normativa vigent estableix l'obligació de fer constar la informació relativa a l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, tant a les ofertes d'arrendament com al contingut dels contractes.