Tot i que el Mobile World Congress de Barcelona, que ahir va tancar portes a Barcelona, és considerada com la fira mundial més rellevant del planeta en el sector de la comunicació mòbil, l’esdeveniment va cada vegada menys de telefonia i més de tecnologia. Més enllà dels gadgets que acaparen els flaixos (cotxes voladors, anells intel·ligents, ordinadors amb pantalles transparents, o mòbils d’última generació), els protagonistes reals del MWC no es veuen ni es palpen: la intel·ligència artificial, les versions evolucionades de la cinquena generació i mitja de telefonia, la Internet de les Coses, o l’ADN digital.

En aquest entorn, un grapat d’empreses gironines han presentat les seva tecnologia o solucions en aquest gran aparador mundial, però que curiosament també els obre oportunitats al costat de casa. És el cas de Glam Software, una empresa situada al Parc Tecnològic de Girona que dissenya solucions a mida dels clients. Mar Vilardebó explica que al MWC han fet algun contacte internacional, però «també hem contactat per primer cop amb empreses de Girona, que teníem al costat, però que ens han conegut aquí». Una altra sorpresa, per als directius de Glam ha estat que els han contactat programadors internacionals que els han ofert els seus serveis.⁣

Una de les empreses gironines més veteranes al Mobile és OTC Engineering. Amb seu a Olot, desenvolupa productes i solucions de connectivitat en el sector de la mobilitat intel·ligent i el vehicle connectat. És una empresa plenament internacionalitzada, sobretot perquè bona part de la indústria de la mobilitat intel·ligent és a l’exterior. Entre els seus principals clients hi ha Hero, emresa índia que és un dels majors fabricants del món de motocicletes, i de fet tenen seu a Nova Delhi. El seu CEO, Lluís Olivet, comenta que per a una empresa tecnològica com la seva, focalitzada en la innovació, «ser el MWC és gairebé una obligació, sobretot perquè es fa al costat de casa». «És un aparador molt valuós per nosaltres, que ens permet contactar amb clients existents i potencials», apunta.

Tot i ser el més allunyats de la fira, el saló 4Y4N (Four Years From Now) ha esta un dels més concorreguts, el que mostra la aalut de l’ecosistema emprenedor. Tot i haver-hi presència internciaonal, en aquest espai destinat a les start ups, hi ha moltes empreses locals. Entre les gironines, destaquen les del sector mèdic i que, d’alguna manera estan vinculades a la UdG (Newronia, Tensor Medical, Greenzyme, Evimatic, Lighthiklab, Canigat, Wiseup i Kalaxy). També hi era per segon any consecutiu, Inbrooll Industries, amb seu a Palol de Revardit. Dedicada al l’enginyeria, ha desenvolupat solucions i productes per a companyies com Hipra, Inoxpa, MJN Newro o Rocambolesc. El seu Project Manager, Àngel Renart Blanch, explica que «en pocs dies tenim l’oportunitat de contactar amb molts cliets o possibles clients». La seva és una empresa de Km 0, perquè la majoria dels seus clients són gironins o catalans. «Curiosament, alguns dels clients, tot i ser del costat de casa, els hem fet en fires internacionals», afegeix.

Pell 4Y4N hi han passat també empreses com The Smart Lollipop, finalista dels Premis EmprènXXI atorgats per CaixaBank i considerada una de les empreses amb més potencial de Catalunya. En aquest mateix espai, també es va poder veure la intervenció de Víctor Martín cofundador i CTO de Fundcraft. Amb seu a Girona i Luxemburg, Martín va parlar sobre els reptes i oportunitats d’emprendre fora dels grans hubs tecnològics.

A pocs metres, una altra empresa vinculada a les comarques de Girona, Suara Cooperativa, explicava el seu projecte de Casal Online. Aquest grup dedicat als serveis d’atenció a les persones fundat a Olot, ha tingut els últims dies una activitat frenètica al MWC. La intenció era, d’una banda, buscar aliances amb empreses tecnològiques del sector de la salut i, de l’altra, mostrar alguns dels seus projectes destacables i la seva experiència en innovació social.

Un dels gironins més atrafegats l’última setmana ha estat Francesc Fajula, CEO de la fundació Mobile World Capital. Ahir explicava que Fira de Barcelona «ja ha arribat a la seva màxima ocupació» i que està «desitjant» que culmini l’ampliació del recinte, prevista per al 2027.

«Ens permetrà que el MWC continuï creixent i, a més, tindrem un espai firal de referència a tot el món que ens servirà per atraure noves fires, nous congressos, nova activitat econòmica i noves inversions», apuntava. També destacava l’activitat al Talent Arena, el nou espai que ha servit per reivindicar la formació i el talent digital. Fajula va advertir que si tot plegat «continua creixent al ritme que s’ha vist aquest any», caldrà buscar una «ubicació alternativa» per aquesta iniciativa perquè «és probable que se’ns quedi petit».