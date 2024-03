L’imperi inversor de Marcelo Claure, accionista bolivià del Girona FC

L’empresari bolivià Marcelo Claure va aterrar al Girona FC l’estiu de 2020. Va adquirir una participació del 35%, convertint-se en el segon màxim accionista de l’entitat. Des de l’aleshores se l’ha vist poc per Girona. I és que Claure, que també té nacionalitat nordamericana, té una elevada activitat com a inversor arreu del món i una vida social intensa. La seva fortuna personal supera àmpliament els milions d’euros, la majoria dels quals prové d’un currículum ple d’èxits: va fundar un distribuïdor multinacional de telèfons mòbils, va aconseguir la complexa fusió de Sprint i T-Mobile i arreu del món el relacionen amb la temporada excepcional que està fent el Girona.

És per això que a aquest multimilionari de 53 anys li molesta ser probablement més conegut pels seus vincles amb WeWork Cos., la startup que va fer fallida estrepitosament després d’haver estat valorada en 47.000 milions de dolars. Una caiguda que va provocar milers de milions d’euros de pèrdues a SoftBank Group Corp, on Claure tenia responsabilitats directives.

Ara Claure està donant forma al seu propi imperi d’inversions, inspirat per la saviesa i els errors de Masayoshi Son, el seu antic cap a SoftBank . El seu family office, Claure Group, està a la recerca d’acords en sectors com la intel·ligència artificial i les energies renovables, va adquirir una important participació en la companyia xinesa de moda ràpida Shein (que considera »una de les més empreses icòniques dels nostres temps»), i està avaluant maneres de revolucionar el futbol als Estats Units després de l’èxit del Girona FC.

L’ombra de WeWork

Encara que Claure va deixar SoftBank el 2022 i WeWork es va declarar en fallida l’any passat, el drama entorn d’aquesta startup, dedicada al lloguer d’oficines compartdides, no ha desaparegut. Aquest mes, el seu fundador, Adam Neumann, va aparèixer com un possible postor per la seva antiga empresa fallida. Que Neumann, de 44 anys, tingui els fons per a fer una oferta és gràcies, en part, a Claure, qui com a president de WeWork va negociar un paquet de sortida que li va atorgar a Neumann 291 milions de dòlars en efectiu més 578 milions per vendre les seves accions de WeWork i un préstec de 430 milions de SoftBank.

La desfeta de WeWork posa en relleu el desafiament d’escapar de l’ombra de SoftBank, una de les firmes d’inversió més idiosincràtiques del món, que tenia 413.600 milions de dòlars en actius al punt àlgid, al març de 2021.

Vuit anys a SoftBank

Claure va treballar vuit anys per a la companyia japonesa, primer com a director executiu de la seva empresa de cartera Sprint i després com a director d’operacions de SoftBank.

Des d’aquest càrrec, va ajudar a executar plans de recuperació en les empreses seleccionades per Son, algunes de les quals van ser adquirides pel seu emblemàtic Vision Fund a preus elevats i el valor dels quals s’ha desplomat des de llavors. El seu pas per la firma el va fer ric, encara que no prou per al seu gust. Va deixar SoftBank després de sol·licitar un pagament de mil miions de dòlars sobre el que no hi va haver acord.

Tota una celebritat

Un dia de finalitats de gener, Claure, amb els seus gairebé 2 metres d’altura, està assegut en una sala de conferències a la seu del seu family office en el Meatpacking District de Manhattan. Vestit completament de negre, harmonitza amb la decoració d’estil industrial i elegant de l’edifici. Té fixada la seva residència a Miami, però hi passa poc temps. Claure passa gran part del seu temps viatjant i, sovint, mostra els viatges en X, publicant fotografies d’avions privats i posant amb polítics, executius de negocis, familiars i celebritats.

Aquest 2024 ja l‘hem vist a Las Vegas per a la SuperBowl, a Madrid per a un partit del Girona, la Xina, Singapur, Aràbia Saudita, Abu Dhabi, Doha, el Brasil, l’Argentina, Davos, França i una sèrie d’illes del Carib.

Claure afirma que té 4.000 milions en actius en la seva empresa privada, una xifra que inclou un nivell variable de deute que va declinar especificar.

Amb l’ajuda del seu director d’inversions, l’antic executiu de Key Square Group Diego Dayenoff, Claure ha apostat per nombrosos sectors, com l’immobiliari, la tecnologia i la moda.

La seva inversió més notable és Shein, que es prepara per a una OPI als Estats Units malgrat que enfronta preocupacions per suposades violacions de drets d’autor i proveïment de cotó de la regió xinesa de Sinkiang, que ha estat vinculada al treball forçat.

La tardor passada va comprar una participació majoritària en una empresa d’enginyeria australiana, Ausenco Ltd., juntament amb Eldridge, de Todd Boehly, per a millorar els seus coneixements sobre mineria. Té un pla a llarg termini per a extreure liti a Xile, l’Argentina i finalment Bolívia. El país natal de Claure alberga la major concentració de recursos de liti del món, que actualment estan controlats per l’Estat.

«Difícilment en la història del món hi ha hagut un país que controli un terç del producte bàsic més important que impulsarà la transició energètica», va dir. El Govern bolivià ha permès que certes empreses privades estrangeres s’associïn amb la seva minera estatal en el processament i extracció, però el metall encara no s’ha produït en quantitats comercials.

«Vull assegurar-me que el meu país utilitzi aquests actius adequadament», va dir Claure. El seu somni és que les seves mines de liti proveeixin una gigafábrica d’automòbils elèctrics a Mèxic o el Brasil.

Claure, que ja va dirigir el fons de SoftBank per a Amèrica Llatina, ha continuat apostant per la regió en la seva etapa en solitari. Al juny va fundar la firma de risc Bicycle Capital, centrada en Amèrica Llatina, amb el també exdeixeble de SoftBank Shu Nyatta i el suport del fons estatal d’Abu Dhabi, Mubadala. A més, l’octubre passat va gran participació en la companyia brasilera d’inversions EB Capital.

Competeix -i en alguns casos se solapa- amb el seu antic ocupador pel que fa a transaccions. Per exemple, tant Bicycle com el fons llatinoamericà de SoftBank van invertir en la startup brasilera Gympass. En deixar SoftBank, Claure va negociar rebre una part dels guanys nets dels fons d’Amèrica Llatina.

El magnat va dir que Bicycle i el fons de SoftBank col·laboren en acords i va descartar la idea que hi hagi algun conflicte d’interessos. «Només espero que els vagi molt bé», va afirmar.

Claure va qualificar a Son com «un geni» com a visionari de tendències que canviaran el món, com la IA. Però li irrita que els febles rendiments del Vision Fund hagin tacat el nom de SoftBank malgrat els seus èxits, molts dels quals -s’afanya a dir- es van produir durant la seva direcció.

Claure va estar a punt d’unir-se a l’equip directiu de Vision Fund l’any 2019, però va canviar de rumb després de prolongats conflictes amb el seu director executiu. En el seu lloc, es va centrar en operacions, com ajudar a dirigir Sprint, ARM Hòldings Plc, Fortress Investment Group i SoFi Technologies Inc.

La primera tasca de Claure per a Son va ser donar-li un gir a Sprint, amb un llarg procés de problemes reguladors vinculatsa la fusió amb T-Mobile l‘any 2020. L’experiència va reforçar les seves credencials en relacions governamentals, que han resultat útils amb el seu paper per a ajudar a l’expansió global de Shein. També li va proporcionar una participació en T-Mobile que ara val més de 1.100 milions de dòlars

En un benefici típic per als executius de SoftBank, l’empresa va prestar a Claure 515 milions de dòlars per a comprar la seva participació. El préstec venç al juliol i Claure va dir que estudia pagar-lo íntegrament. També deu a SoftBank 196 milions de dòlars per préstecs que va rebre per a comprar accions de l’empresa, segons l’informe anual de 2021 de l’empresa amb seu a Tòquio.

A SoftBank, Claure era conegut com l’encarregat d’operacions, el que executava i implementava. Ara, precisament allò que el va definir és el que pretén evitar en la direcció del seu family office.

«En realitat no gestionem res», va dir Claure sobre les seves inversions a tot el món i en tota la indústria. «Aquesta és la part més exitosa de la meva vida: Tenir el poder de fer el que m’interessa amb la gent que vull».