Indcar, carrossera amb seu a Arbúcies, va aconseguir elevar la seva xifra de facturació fins a rondar els 45 milions el 2023, fet que suposa un creixement del 40% respecte a l'exercici anterior i un augment del resultat operatiu i millora de la rendibilitat.

Un creixement de vendes que ve acompanyat per la recuperació del sector i l'aposta de la companyia a nivell internacional. Durant el darrer any, les vendes a l'exterior de la firma van representar el 89% del total de la facturació. El primer país exportador va ser Itàlia, seguit de França, Suècia i Bèlgica.

Segons Gaël Queralt, CEO d'Indcar, "aquests resultats excel·lents són fruit de l'esforç i el treball en equip dels més de 280 professionals que conformen Indcar. Acompanyat del compromís continu amb l'excel·lència i satisfacció del client, i la fortalesa de l'oferta dels nostres productes i serveis".

Durant el 2023 la carrossera amb seu a Arbúcies va produir un total de 453 unitats. “Una fita aconseguida gràcies a la recuperació del mercat en el segment turístic i la consolidació de la nostra posició en el segment urbà i escolar”, assenyala el directiu.

El model amb més èxit i vendes de la gamma de minibusos d'Indcar del 2023 va ser el model MOBI, el qual simbolitza el 76% de la producció total, seguit del model WING, el qual preveu un creixement de vendes aquest 2024.

El 2023, l'empresa gironina va iniciar la seva aposta cap a la mobilitat sostenible. El juny passat l'empresa va signar un acord de comercialització amb Bluebus, pertanyent al Grup Bolloré, per distribuir el model elèctric de 6 metres a Espanya i Itàlia. Un projecte que afirmen "ja està donant fruits", així com amb la recent licitació obtinguda de 30 unitats per a la GTT de Torí.

De cara al 2024, Indcar pretén donar continuïtat al seu cicle de creixement, tant en activitat com en resultats. "A més de continuar treballant en el desenvolupament de nous productes i processos més sostenibles i eficients, per continuar sent líders al mercat i satisfer els seus clients amb productes de la màxima qualitat", asseguren.