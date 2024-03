«L’èxit depèn de l’objectiu amb el qual crees una empresa»

El passat dijous el Girona Hub va acollir una xerrada del cicle de trobades BeTalent, una jornada que va celebrar la seva primera edició i pretén connectar emprenedors i empresaris perquè aquest comparteixin idees innovadores i estratègies d’èxit per impulsar els seus projectes empresarials.

Sota el títol «Coneixem els millors èxits d’una Startup», Mariona Serra, directora de GoodGut; Marc Barceló, CEO i fundador de Niche Mobility; i Miquel Angel Bonachera, director executiu d’AB-BIOTICS, van debatre davant d’una cinquantena de persones sobre els diferents temes que David Casellas, CRO de Borneo i cofundador de RedPoints i Pridatec -que va actuar com a moderador- va posar sobre la taula, juntament amb les aportacions del públic assistent.

«Què és l’èxit?», van preguntar des del públic. «L’èxit depèn de l’objectiu amb el qual crees l’empresa», va contestar el fundador de Niche Mobility, Marc Barceló. «Per mi és veure que l’empresa creix, els resultats acompanyen més gent se suma al projecte. No és un tema econòmic, veus que cada cop la bola és més grossa en sentit positiu, cada vegada se suma més gent», va afegir.

Una idea que la directora de GoodGut, Mariona Serra, va subscriure. Anteriorment, durant la jornada, Serra, ja havia parlat sobre el moment de creació de les empreses, específicament del seu sector. «El repte més gran de les empreses biotecnològiques és que has de desenvolupar el producte i per fer-ho necessites finançament. El finançament públic no acostuma a ser suficient i, per tant, necessites inversors», va dir. «Has de saber que fundes l’empresa o per la venda o repartició de dividends», va remarcar.

Per la seva banda, el director executiu d’AB-BIOTICS, Miquel Angel Bonachera, es va demarcar totalment de la idea platejada per Barceló. «Per mi l’èxit és el resultat econòmic, si inverteixes 1 i en treus 10 és èxit», va assegurar. «Jo no entenc la idea de fer negocis sense resultats», va afegir. Tot i això, va matissar que «com hi arribes al resultat és importat. Sempre des de les bones pràctiques, no crec que hi hagi èxit sense moral».