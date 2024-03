El topall al lloguer entra en vigor aquest dissabte a 16 municipis gironins

Aquest dissabte entra en vigor el nou sistema d'índexs que limita el preu del lloguer a 16 municipis gironins en els quals s'han declarat zones tensionadas, després de publicar-se en el butlletí oficial de l'Estat (BOE) les dues resolucions que posen en marxa el sistema i que determinen les localitats en les quals s'aplicarà. A tot Catalunya s'aplicarà a 140 localiats. El conjunt de municipis inclou Barcelona, bona part de l'àrea metropolitana i de la franja costanera, així com les altres tres capitals de província Girona, Lleida i Tarragona i les localitats més poblades com Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o Terrassa, entre altres. En total, en aquestes zones viu el 80,6% de la població de Catalunya i 6,2 milions de persones. El sistema, establert en la llei d'habitatge, és aplicable a tot el país, però fins ara, només Catalunya han anunciat que ho aplicarà. El funcionament del sistema es pot comprovar a la web del ministeri d'Habitatge.

Aquests límits, basats en una forquilla amb una renda mínima i una altra màxima en funció de les zones i revisables anualment ,seran d'aplicació obligatòria per part dels grans tenidors. En comptes dels titulars de 10 immobles, es consideren grans tenidors a Catalunya, tots els amos de més de cinc habitatges habituals estiguin aquestes on estiguin sempre que sigui ua zona declarada tensionada, ja que els 140 municipis afectats es consideren una mateixa unitat. Aquesta condició de zona amb preus elevats durarà tres anys a partir de l'entrada en vigor aquest dissabte, prorrogable anualment sempre que es mantinguin les circumstàncies que van motivar tal declaració. També haurà d'aplicar-se en els habitatges que portin més de cinc anys fora del mercat. En canvi, en queden fora els que hagin realitzat una rehabilitació integral en els últims cinc anys i els que tinguin superfícies de menys de 30 i més de 150 metres quadrats. La Conselleria de Territori defensava el seu propi sistema basat en preus fixos, però després de mostrar les seves discrepàncies amb el Ministeri, aplicarà aquest sistema.

La llei d'habitatge estableix que per a ser zona tensionada ha de complir-se almenys una d'aquesta dues condicions: que la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer en el pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30% dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars en aquesta zona o que el preu de compra o lloguer de l'habitatge hagi experimentat en els cinc anys anteriors un percentatge de creixement acumulat almenys tres punts percentuals per sobre del percentatge de creixement acumulat de l'IPC de la comunitat autònoma corresponent.

Aquests són els municipis gironins on s'aplicarà el topall Banyoles

La Bisbal d'Empordà

Blanes

Figueres

Girona

Lloret de Mar

Olot

Palafrugell

Palamós

Porqueres

Puigcerdà

Ripoll

Salt

Sant Feliu de Guíxols

Santa Coloma de Farners

Sarrià de Ter

El Ministeri destaca que les seves referències, que varien funció de l'altura de l'habitatge, si té párquing i altres elements, estaran molt per sota dels preus que figuren en els portals. I posen algun exemple com un habitatge al carrer València de Barcelona, en ple Eixample, que surt anunciada en un portal a 1.600 euros al mes, mentre que el sistema dissenyat pel ministeri li posa un topall de 984 euros. I una altra al carrer de Madrazo, que en un portal es publicita a 1.172 euros i l'índex el rebaixa a 847.

El sistema de límits a les rendes han provocat crítiques, especialment del sector. L'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (Apce) ha advertit que ja hi ha inversions que s'havien de realitzar a Catalunya que han optat per Madrid o Màlaga, entre altres zones amb "més seguretat jurídica". També asseguren que durant l'any i mig que la Generalitat mitjançant una llei que després va tombar parcialment el Tribunal Constitucional "va abaixar lleugerament els preus, l'oferta es va reduir en un 15%". Després, a més les rendes van començar a augmentar perquè "la caiguda de l'oferta va ser més gran que la baixada de preus", ha explicat. Segons aquest col·lectiu professional, on s'han aplicat limitacions als preus s'ha produït reducció d'oferta, deterioració del parc i desincentius per als qui poden contribuir al fet que hi hagi més habitatges.

També Mútua de Propietaris alerta que la limitació de preus incentivarà el lloguer il·legal i reduirà l'oferta d'immobles en arrendament, que ja de per si mateix és escassa.