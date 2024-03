Unió de Pagesos avisa que "no hi ha cap motiu" per incomplir els acords malgrat l'avançament electoral

Unió de Pagesos (UP) ha advertit que "no hi ha cap motiu fàctic ni legal" per incomplir amb els acords pactats al ple monogràfic celebrat al Parlament a principis de mes, tot i que hi hagi una convocatòria electoral anticipada per al 12 de maig. El sindicat exigeix que cal "resoldre diligentment" les convocatòries d'ajudes als herbacis de secà i de regadiu, l'arròs, les hortalisses i el farratge. A la vegada, insta la publicació d'ajuts vinculats a l'encariment de costos i sequera a la vinya i publicar les bases per a l'olivera i els herbacis de regadiu, així com ampliar la línia d'agroliquiditat de l'Institut Català de Finances (ICF).

El sindicat agrari considera "imprescindible" el compliment del que es va estipular al Parlament en relació amb les subvencions per als sectors afectats per la sequera, "perquè cap pagès o pagesa hagi de plegar per aquesta raó". UP també apunta que traslladarà als partits polítics que es presentin als comicis catalans "els aspectes essencials que ni tan sols es van abordar" a la cambra catalana. En aquest sentit, el sindicat detalla, entre altres peticions, que es treballi per un "mercat just, transparent i equitatiu" i que "no tributin els compromisos mediambientals i climàtics i els ajuts en les zones amb limitacions naturals i d'altres que no cobreixen íntegrament els sobrecostos i/o lucres cessants" que comporten a la pagesia.

Futura legislatura

Pel que fa a la futura legislatura, Unió de Pagesos avisa que reivindicarà "legislació catalana" sobre la gestió sostenible de la fauna cinegètica, els danys a les espècies protegides, el funcionament de les llotges, el salvament d'empreses en crisi, la regulació urbanística de les construccions agràries, la simplificació de la burocràcia i la paritat real i efectiva en els serveis públics al món rural en l'horitzó 2040, entre altres propostes.