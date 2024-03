La indústria agrolimentària gironina exhibeix múscul

El congrés Alimentaria & Hostelco, que ahir va acabar a Barcelona ha permès constatar la bona salut i les xifres del sector agroalimentari gironí. Hi han estat representats la pràctica totalitat dels sectors agroalimentaris gironins: una trentena d’empreses, sobretot càrnies, però també del sector la pastisseria i els dolços, els fruits secs, els plats preparats, els làctics, els cafès i les infusions, o indústries auxiliars i empreses de serveis que donen suport al sector.

La fira ha estat també una bona oportunitat per a mostrar el múscul innovador d’una indústria, en constant adaptació a les demandes d’uns hàbits de consum cada vegada més canviants, més internacionals o més preocupats per la salut i el medi ambient.

«La sostenibilitat és un camí sense retorn, i cada empremta per modesta que sigui, millora el planeta, i el model vital i social de qui els habitem».

Jesus Coello, director de Comunicació i Sostenibilitat de la rionina Costa Brava Mediterranean Foods, destaca que «la sostenibilitat és un camí sense retorn, i cada empremta per modesta que sigui, millora el planeta, i el model vital i social de qui els habitem». En el marc d’una jornada organitzada per CaixaBank a l’interior de la fira, Coello, detallava que el seu pla de sostenibilitat es centra en el compromís amb el clima, la reducció del consum de recursos naturals, la reducció del plàstic, el benestar animal, i el compromís amb les persones i la qualitat.

La indústria càrnia és la més potent de l’agroalimentari gironí. La majoria de les grans del sector -Costa Brava, Noel, Friselva o Batallé- hi han tingut stand propi. Han estat jornades per parlar amb clients i proveïdors, i també per fer contactes de cara a futurs negocis explicava un directiu del sector. «També és un punt de trobada per compartir experiències i problemàtiques comunes amb altres empreses, tot i que l’agenda és tant intensa que hi ha poc marge per aprofundir», afegia.

Aliments "superproteics"

Des de la garrotxina Noel Alimentaria, destacaven la seva entrada en el sector dels aliments «superproteics». Segons els darrers estudis, el consum de productes enriquits amb proteïna ha crescut un 22,4% al 2023. «Seguint aquesta tendència que s’està disparant, presentem DeliPro, la nostra primera gamma de xarcuteria superproteica, que s’ha desenvolupat gràcies a un dels nostres pilars, la innovació», ha anunciat la directora corporativa de marketing del grup d’alimentació gironí, Maria Sánchez, durant la seva ponència a Innoval.

Maria Sánchez, directora corporativa de marketing de Noel / DdG

«Fem un pas endavant per facilitar i optimitzar la ingesta proteica en els àpats, a través de productes de xarcuteria d'alta qualitat que, comparant-los amb els seus homòlegs convencionals, ofereixen un aportació extra de proteïna»

El director de R+D del Grup Noel, Jaume Planella explicava que l’aportació addicional de proteïna, en el cas dels productes d’aquesta gamma s’aconsegueix «reduint el percentatge d’humitat» dels productes de porc i gall d’indi. Planella també destacava els esforços per buscar productes pensats especialment per a l’exportació, com ara safates que combinen productes curats amb fruits secs.

Expansió de la Fageda a tot l'Estat

Stand de La Fageda a Alimentaria 2024 / Oriol Puig

Una altra companyia garrotxina, en aquest cas la Cooperativa la Fageda, va anunciar en el marc d’Alimentaria el seu pla d’entrada en el canal HORECA i en grans col·lectivitats a nivell espanyol.

«Quan una cadena o col·lectivitat, aposta per la marca, satisfà les necessitats dels consumidors compromesos, dona suport a una causa socialment responsable i ajuda a promoure el creixement sostenible»

Actualment, té presència en la majoria de les col·lectivitats de Catalunya, ja sigui en hospitals, centres educatius o residències de gent gran. Per al director Comercial i de Màrqueting de La Fageda, Francesc Galí, «el salt al mercat espanyol es produeix en el context d’un re posicionament de la marca en el qual posem en valor una trajectòria fora del comuna que marca la nostra ‘extraordinària diferència’ en totes les nostres facetes».

Proteïnes i probiòtics

A pocs metres de l’stand de la Fageda hi havia el de l’start-up gironina Being Foods. Hi presentava la gamma de productes Proasis, que inclou aliments amb proteïnes i probiòtics, entre ells gelats, cremes de formatge untables, granoles i mueslis ecològics. La companyia, que debutava a la fira, ha participat en espais com l’Organic Market & Trends (dedicat a l’alimentació ecològica) o al Innoval The Alimentaria Hub, on s’exposaven els aliments més innovadors.

Stand de Frit Ravich a Alimentaria 2024 / Oriol Puig

A Alimentaria no hi han faltat altres grans del sector a Girona, com Frit Ravich, que arribava a la fira amb l’anunci d’un acord per distribuir en exclusiva els productes de la marca alemanya Capri-Sun a Espanya, Andorra i Marroc.

També hi tenien el seu espai la brioxeria d’Inpanasa, els gelats de Dino, les galetes Birba, les infusions Alma, les Xocolates Torras, les farines de Farinera Coromina, els preparats de Cuit’s o els licors de Covica.

El 20% del PIB

El sector agroalimentari ja representa el 20% del PIB a Catalunya -probablement un percentatge superior a Girona- i es consolida com el més important de la indústria catalana per volum de negoci i treballadors. Segons un estudi de la Generalitat, en el seu conjunt, el sector agroalimentari genera una facturació agregada de 48.231 milions d’euros i ocupa a 175.600 persones. Dins del marc de la indústria alimentària, els que tenen un major pes sobre la facturació a Catalunya són les indústries càrnies (32% del total), seguides pels productes per a l’alimentació animal (17%), el sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria (8%) o els olis (7%).

Un altre dels aspectes que aborda l’estudi és el potencial exportador del sector. De fet, Catalunya es manté per quart any consecutiu com el primer territori exportador agroalimentari de l’Estat (22% del total), per davant d’Andalusia. L’any 2023, Catalunya va exportar productes agroalimentaris per valor de 15.327 milions d’euros. En el cas de les comarques gironines, les vendes d’aliments i begudes van superar els 3.600 milions d’euros, el que suposa més del 44% del total de les exportacions gironines.

La carn i els embotits (35% del total), són el producte alimentari català amb més vendes a l’exterior, seguit pel fine food-multiproducte (31%), les fruites i horta (9%), els olis vegetals (8%) i els vins (4%).