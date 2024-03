Alcampo compra productes a 71 proveïdors gironins per valor de 39 milions d'euros

Girona es va situar l'any passat com la segona província on més mercaderies va comprar Alcampo a proveïdors locals, només superada per Barcelona. En concret, va incorporar productes per un import total de 39 milions d'euros a 71 proveïdors gironins.

La cadena va realitzar durant el 2023 compres de productes a 727 proveïdors catalans per més de 777 milions d'euros, xifra que suposa un increment per sobre del 9% respecte a l'any anterior. A més dels més de 759 milions d'euros destinats a l'adquisició de mercaderia que es distribueix a tots els centres Alcampo, els establiments catalans van fer compres a 75 productors locals del seu entorn més proper, a qui se'ls va adquirir productes per un valor superior als 17 milions d'euros. L'empresa explica que "aquests productors són pimes majoritàriament relacionades amb aliments característics del lloc on s'ubica Alcampo, així com altres petites empreses del sector primari que comercialitzen productes propis de la zona en el marc agrícola, ramader o pesquer, com per exemple el peix procedent de les llotges de Roses i Blanes, a Girona, o les de Sant Carles de la Ràpita i Amposta, a Tarragona".

"Aquesta pràctica és la prova del fet que Alcampo aposta amb determinació pel producte bo, sa i local, sent el local un vincle de connexió amb l'entorn de cadascuna de les seves botigues", assenyalen des de la companyia. Tanmateix, asseguren que "ho fa adquirint productes i posant-los en valor per impulsar el seu coneixement en incorporació a les cuines dels seus clients".

Alcampo va obrir el seu primer centre a Catalunya a Sant Quirze del Vallès l'any 1990. A dia d'avui compte amb 55 botigues, de les que 9 són hipermercats i 46 són supermercats (quaranta-quatre d'ells franquiciats), que han suposat la creació de 2.000 llocs de treball. Al primer semestre d'aquest any Alcampo obrirà un hipermercat de 4.500 metres quadrats a Salt, on treballaran cent quaranta-quatre persones.