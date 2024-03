Girona és la segona província d’Espanya amb més gasolineres automàtiques

El 31% de les benzineres de les comarques gironines són automàtiques. Així es desprèn d’un estudi realitzat per l’Associació Nacional d’Estacions de Serveis Automàtiques (Aesae), que assegura que Girona és la tercera província de tot l’Estat amb un percentatge més elevat d’aquest tipus de gasolineres, només superada per Barcelona (35%) i empatada amb València (31%).

La situació a Girona no és excepcional, ja que Espanya ha duplicat el nombre d’estacions de servei automàtiques en els darrers quatre anys, passant de 1.033 el 2020 a 2.100 a finals del 2023, i ja representant el 20% del mercat espanyol.

En concret, el model de les benzineres anomenades ‘low cost’ va créixer un 12% el 2023 i la patronal preveu que la xifra segueixi a l’alça els pròxims anys, segons l’informe, que pren les dades al tancament del 31 de desembre de 2023 i no comptabilitza ni les estacions dels hipermercats ni les cooperatives agrícoles.

«A més de noves estacions, hi ha un gran nombre d’empresaris petits que han vist una oportunitat de negoci en implementar aquest model a la seva localitat. Això sumat a la conversió de benzineres tradicionals al model automàtic, buscant una major eficiència, suposa un salt endavant per al sector», indica el president d’aquesta associació, Manuel Jiménez Perona.

Per regions, Catalunya continua sent la comunitat amb més penetració de benzineres de baix cost amb un 32% del total, seguida de la Comunitat Valenciana (29%) i Madrid (25%). La resta es troben per sota de la mitjana nacional (20%).

A l’extrem contrari es troben comunitats amb poc pes de les automàtiques al mix de subministrament; com Canàries (6%), Balears (11%), Navarra (11%). D’altres, en canvi, s’acosten a la mitjana, però segueixen per sota com és el cas de la Rioja (19%), Castella i Lleó (19%), Andalusia (18%), Extremadura (16%), Aragó (16%) i Castella-la Manxa (16%).

Pel que fa al creixement, les Canàries (38%) i Navarra (26%) són les comunitats autònomes que més creixen. El segueixen el País Basc (25%), Madrid (22%), el País Valencià (18%), Múrcia (16%), Andalusia (15%) i Castella-la Manxa (12%).

Les regions que menys han crescut, en canvi, són les Balears i Astúries, on no s’ha registrat un augment en el nombre d’estacions, i Catalunya (3%).

Pel que fa a nivell provincial, només 15 de les 50 províncies superen la mitjana nacional (20%).

El president d’Aesae considera que, encara que el creixement assolit en aquests últims anys és «important», hi ha un «embús» de projectes a certes localitats espanyoles, a causa de les noves barreres aprovades per alguns ajuntaments per impedir la implantació d’aquest model de negoci.