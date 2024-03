Els garatges de Girona són els menys rendibles de Catalunya

Tenir un aparcament privat a les comarques gironines és menys rendible que a Barcelona, Tarragona i Lleida. La província és la que registra una pitjor rendibilitat econòmica a Catalunya durant el 2023, segons les dades de l’últim estudi del portal immobiliari Fotocasa basat en l’anàlisi dels preus dels garatges en venda i lloguer.

Les dades de l’informe asseguren que els aparcaments de la província de Girona van tancar el 2023 amb una rendibilitat del 6,2%, un 0,2% per sota que un any enrere. Aquesta xifra se situa per sota de la mitjana catalana, amb una rendibilitat del 7,1%, i també és inferior a la resta de províncies. Els garatges a Barcelona tenen una rendibilitat del 6,9%, a Tarragona del 7,7% i Lleida del 7,6%.

Pel que fa a Girona ciutat, els aparcaments privats també ofereixen una menor rendibilitat que a la resta de capitals de províncies de Catalunya. A Girona la rendibilitat és del 5,5%, mentre que a Lleida se situa en un 7%, a Barcelona en un 6,4% i a Tarragona en un 6,3%, segons les dades de Fotocasa.

A Espanya, la rendibilitat dels garatges a tanca el 2023 en un 7,1%, 0,5 punts menys que el 2022 (7,5%) i 0,8 punts menys que fa 5 anys (7,8% el 2018).

«El preu de compra ha augmentat, per una pressió de la demanda més gran, atesa la situació d’alts tipus d’interès. Detectem com cada cop més estalviadors particulars es decanten per aquesta opció, que requereix una inversió inicial molt reduïda i el rendiment obtingut continua sent el més gran que l’immobiliari», assegura Maria Matos, directora d’estudis i portaveu de Fotocasa. «També perquè una plaça de garatge incrementa el valor d’un pis fins a un 7%, és lògic que la demanda augmenti perquè la compra d’habitatge continua intensa. A més, aquest tipus d’inversió sol focalitzar-se en períodes d’incertesa econòmica com l’actual, per ser percebuda com de risc baix i donar seguretat a l’inversor», afegeix.