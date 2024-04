La ocupació a la Costa Brava aquesta Setmana Santa frega el 90%

Les comarques gironines han tancat una "bona" Setmana Santa amb ocupacions que s'han situat entre el 85 i el 90% als hotels de la Costa Brava. Els dies que han concentrat més visitants han estat de dijous a diumenge, tot i que el mal temps ha fet avançar l'operació tornada per alguns. El sector turístic diu que eren les xifres que esperaven i que les dades auguren un "bon inici de temporada". A banda de l'hostaleria, els càmpings han registrat unes ocupacions d'entre el 70 i el 80% i els apartaments turístics han tingut millors ocupacions a l'interior i el Pirineu (entre el 85 i el 90%) mentre que a la costa "on hi ha més oferta", s'han situat entre el 50 i el 70%.