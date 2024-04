Imaginarium s'acomiada per sempre: "Hem contribuït a fer aquest món una mica millor"

Era un moment esperat -encara que no desitjat- des del passat estiu. Va ser llavors quan Imaginarium, l'empori de la joguina nascuda a Aragó, signava la seva acta de defunció al cap d'un any lluitant per a arribar a un acord amb els més de 800 creditors per a prorrogar un deute de 26 milions d'euros que l'ofegaven. Avui, diversos mesos després, la marca que va acompanyar durant la seva infància a nens i nenes dels 90 ha dit adeu definitivament.

El motiu és purament simbòlic, però que certifica el comiat en el món digital en el qual estem. El domini web d'Imaginarium ha deixat d'existir.

Així ho ha anunciat la companyia aragonesa en el seu perfil oficial de Facebook. "Benvolgudes famílies, mames, papes, àvies…us haureu adonat que des de fa uns dies la nostra web ja no funciona. Hem aguantat fins a l'últim moment, fins al nostre últim alè, per a 'prémer el botó' i dir adeu", començava la companyia el seu post en aquesta xarxa social.

El final definitiu i "emocions trobades"

"Amb el cor ple d'emocions trobades i després de molts anys de servir a les famílies, veure créixer als vostres fills i a vosaltres mateixos, ens entristeix informar-vos que Imaginarium arriba a la seva fi. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per la vostra lleialtat, fidelitat i suport al llarg dels anys", continuaven agraint, posant l'accent en l'"honor i privilegi" de formar part de la vida de tots els seus clients i els seus fills, proporcionant-los "moments d'alegria i diversió a través de les nostres joguines".

"Ens emportem amb nosaltres records meravellosos i vincles especials que hem format amb cadascun de vosaltres", expressen.

"Volem aprofitar aquesta oportunitat per a agrair al nostre increïble equip, el treball i dedicació han estat fonamentals per a l'èxit d'Imaginarium, - han lluitat fins al final, fins a l'últim minut-. Encara que aquest capítol arriba a la seva fi, recordem amb afecte els moments compartits, la comunitat que hem construït junts i els valors que hem pogut transmetre d'una manera o una altra mitjançant el joc. Ens acomiadem amb gratitud i sabent que hem contribuït a fer d'aquest món una mica millor", finalitzaven per a posar punt i final a 32 anys d'història.