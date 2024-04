Els impostos "il·legals" que pots reclamar a Hisenda

Les lleis, els impostos i les normatives; qui les gestiona? Si ens centrem en el tema dels impostos, l'Estat és qui decideix quins impostos es cobren i com es farà. L'Agència Tributària és l'encarregada de cobrar-los i redistribuir-los a les administracions o als usuaris pertinents. Però, aquests impostos són justos? Cada vegada hi ha més ciutadans que denuncien certs impostos "il·legals". Per a fer-ho han de presentar una reclamació o denúncia al Tribunal Suprem, l'òrgan superior de Justícia. I en diversos casos, la justícia dona la raó al ciutadà. Quan això succeeix, es plantegen canvis en les lleis. Així doncs, en aquest article t'explicaré quins impostos t'han pogut cobrar i ara, t'hauran de tornar una part dels diners que t'han cobrat, si ho reclames en la declaració de la Renda.

Impostos "il·legals" de l'Estat

Les lleis i els impostos són dues temàtiques molt polèmiques, ja que, feta la llei, feta la trampa. Així doncs, cada vegada més ciutadans decideixen denunciar el que ells creuen que és abusiu o injust i, cada vegada més, el Tribunal Suprem els dona la raó. En aquests casos, l'Estat ha de tornar els imports cobrats de forma indeguda i en casos més greus, abonar els interessos.

El Tribunal Suprem ha declarat improcedents els impostos en la plusvàlua o en les cotitzacions cobrades als mutualistes.

Quins impostos puc reclamar en la declaració de la Renda

La plusvàlua municipal

Aquest impost fa referència a l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Fins fa ben poc, era obligatori, encara que tinguessis pèrdues a l'hora de vendre'ls. A partir del 2017, el Tribunal Constitucional va determinar que no es podia exigir aquest impost sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU) si no hi havia guanys.

El 2021, el Tribunal Constitucional va obligar a modificar el Reial decret llei 26/2021, perquè si no només beneficiava a les persones que haguessin fet una reclamació.

En cas que no hi hagi guany a l'hora de vendre els terrenys, el ciutadà podrà reclamar la plusvàlua pagada, tot i que hi hagi una firma i cobrament.

Si ets un mutualista jubilat pots reclamar la devolució de l'IRPF / stockking

La devolució de l'IRPF

Si ets un mutualista jubilat, ja pots reclamar una part de les teves cotitzacions. El Tribunal Suprem va reconèixer aquesta reclamació el febrer de 2023 sota la sentència 707/2023. Gràcies a aquesta sentència els pensionistes tenen dret a gaudir d'una reducció fiscal del 100% per tot el que han cotitzat fins al 31 de desembre de 1966 i d'un 25% per la quantitat que han cotitzat entre l'1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978.

Per poder reclamar les devolucions de l'IRPF, l'Agència Tributària ha habilitat un formulari web. En ell, podreu sol·licitar les devolucions dels períodes compresos entre el 2019 i el 2023 referent a pensions de jubilació i incapacitat permanent, si vau cotitzar a mutualitats.

La prestació per maternitat i paternitat

Després d'una sentència del Tribunal Suprem, l'article 7 de la Llei de l'IRPF, assegura que tant les prestacions per maternitat com per paternitat rebudes per part de la Seguretat Social queden exemptes de tributar.

El model 720

Aquest model obligava a tots els residents fiscals d'Espanya a declarar els béns que tenien a l'estranger i que superessin els 50.000 euros. Aquesta declaració fiscal va quedar establerta per l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, l'any 2012.

El 2022, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va anul·lar aquest model per ser "contrària al Dret de la Unió". Així doncs, si aquest formulari et va perjudicar, ara és el moment de sol·licitar la seva devolució. Per a fer-ho ho has de fer a través de la via administrativa, demanant un procediment especial de revisió de nul·litat o, via judicial, a través d'un recurs.