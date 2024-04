Si tens al teu càrrec fills menors de 26 anys, atent a aquesta petició de la Seguretat Social

Si ets pare i tens a càrrec teu fills menors de 26 anys has de saber que mantenen el dret a l'assistència sanitària gratuïta dins de la unitat familiar, encara que has de tenir en compte que per això han de complir dos requisits: no han d'haver complert els 26 anys anys ni tenir feina.

Els serveis sanitaris públics són un dels drets compresos dins de la Seguretat Social, tot i que hi poden haver casos excepcionals que donin peu a possibles confusions. Per aquesta raó, des del perfil oficial d’Atenció a la Ciutadania del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han llançat un missatge dirigit a tots aquells pares de persones menors de 26 anys que, després que els seus fills hagin obtingut una alta individual per als serveis sanitaris en la seva respectiva feina, volen tornar a emmarcar-se dins de l’alta conjunta una vegada deixen de treballar i tornen a estar a càrrec dels seus progenitors.

«El meu fill menor de 26 anys va deixar de ser beneficiari de la meva Seguretat Social a l’iniciar una feina, però ja no treballa», pregunta un usuari.

Si continua convivint amb tu i al teu càrrec pot tornar a tenir dret a l’assistència sanitària com a beneficiari teu», han escrit en un tuit on també responen a altres dubtes dels usuaris.

Guia per a nous beneficiaris

En realitat, la Seguretat Social sempre garanteix el dret a beneficiar-se dels serveis públics de Sanitat per als espanyols. L’única diferència que es presenta en uns casos i d’altres és si el fill apareix com a beneficiari o titular, és a dir, si està integrat dins d’una alta conjunta o aquesta és individual.

En cas de deixar de treballar després d’haver-se ‘independitzat’ d’aquesta modalitat familiar, les persones menors de 26 anys que tornin a estar a càrrec dels seus pares poden sol·licitar tornar a ser beneficiaris seus mitjançant una sèrie de tràmits. Tal com apareix especificat a la guia que comparteix el perfil de Twitter en qüestió en una de les seves respostes, aquest procés pot portar-se a terme tant presencialment com telemàticament.

Per als usuaris que vulguin enviar la seva sol·licitud des de casa, només han d’accedir a la pestanya ‘La teva Seguretat Social’ de la seu electrònica del sistema esmentat. Una vegada allà, s’han d’identificar per mitjà d’un certificat digital, Cl@ve Pin o DNI electrònic i, a continuació, clicar sobre l’opció ‘Tornar a incloure un beneficiari anterior’. Així mateix, es pot comprovar l’estat en el qual es troba la persona sol·licitadora a través de l’eina ‘Assistència Sanitària Pública: comprovació del dret’.