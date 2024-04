Vols recuperar 120 euros de la quota d'autònoms?

Si ets autònom i tens ganes de recuperar una part de les teves despeses, només necessites obrir-te un compte digital a Banc Sabadell. En obrir-te'l, recuperaràs 120 euros anuals. Aquesta recuperació anirà associada a les quotes que pagues a la Seguretat Social com a autònom.

Els beneficis del compte del Banc Sabadell

Per poder gaudir dels beneficis com autònom, primer de tot, has d'obrir-te el Compte Online Sabadell per autònoms. Gràcies a aquest compte no només obtindràs la recuperació de 120 euros anuals, sinó que, a més, tindràs una rendibilitat indefinida del 2% TAE per un saldo màxim de 20.000 euros. I per si això et sembla poc, no pagaràs comissions.

Altres beneficis pels autònoms

El Banc Sabadell a més, ofereix 0 comissions de manteniment i, el mateix passa amb les targetes Business de dèbit i crèdit

Les transferències online seran gratuïtes, menys les que són immediates

T'ofereix una línia de pagaments online amb un TPV segons les teves necessitats de negoci

I a més, tindràs un gestor especialitzat en negocis i autònoms

Com rebre els 120 euros anuals d'autònoms

Després de crear-te el Compte Online Sabadell, cada trimestre rebràs 30 euros, fins a arribar als 120 euros anuals. Per a poder-los cobrar, necessitaràs tenir domiciliada la quota d'autònoms.

En aquestes condicions s'inclouen tots els treballadors per compte propi sota el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari i treballadors per compte propi sota el Règim Especial de Treballadors del Mar.