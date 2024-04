Alcampo inverteix uns 9 milions en l'hipermercat de l'Espai Gironès, que preveu obrir abans de l'estiu

Alcampo ha invertit uns nou milions d'euros en l'hipermercat que s'ubicarà a l'Espai Gironès i que https://www.compraonline.alcampo.es/, encara sense una data exacta. Un cop s'inauguri, serà el primer establiment que la companyia tindrà a la província de Girona i que té la intenció de ser «un punt de referència al conjunt de les comarques gironines», ha dit el director d'Alcampo Salt-Girona, José Alejandro Marcos, en la presentació de l'hipermercat que s'ha fet aquest dijous al mateix centre comercial, en la qual també s'han presentat les instal·lacions que tindran una superfície de 4.500 metres quadrats.

El nou hipermercat se situarà a la zona on abans hi havia un Caprabo, tot i que serà més gran que aquest antic establiment, perquè s'ha fet unió amb altres edificis del costat. Fa gairebé un any que es treballa en les instal·lacions i ja es poden veure diferents aparadors, neveres o les caixes col·locades, tot i que els operaris encara treballen perquè les previsions d'inaugurar el nou Alcampo abans de l'estiu sigui una realitat.

Marcos també ha destacat que Alcampo treballa «per crear experiències de compra úniques i contribueix, a més, al desenvolupament econòmic, social i mediambiental» de totes i cadascuna de les poblacions on opera. «Ens comprometem amb tot allò que és bo, sa i local i treballem per oferir una cistella de la compra variada, de qualitat i sempre al millor preu, quelcom pel que som reconeguts», també ha afirmat.

144 treballadors

Seran un total de 144 persones les que formaran part de la plantilla de l'establiment. Ara, ja hi ha un 80% de contractats en el procés de selecció que va arrencar el febrer. En aquest, es van presentar gairebé 600 candidatures per cobrir els llocs oferts de reposició, venda, aparadors tradicionals -carnisseria, xarcuteria, peixateria i pastisseria-, caixes, manteniment, recepció i atenció al client a parafarmàcia i perfumeria. El procés de selecció, que tancarà el juny, s'ha fet amb l'ajuda d'Adeco i la col·laboració de l'Espai Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Salt. De fet, una de les tècniques de l'espai, Alba Felip, ha apuntat que el 53% dels empleats contractats fins ara són veïns de Salt.

En la mateixa línia, la responsable de Recursos Humans del centre d'Alacampo Salt-Girona, Fina Márquez, ha explicat que un dels objectius és «crear feina i riquesa a la zona» i que de les gairebé 600 persones que van presentar candidatura, 175 «encaixaven amb les competències buscades». Segons Márquez, la idea és que l'entrada es faci de forma esglaonada per afavorir l'acollida de tot el personal. Així, el pròxim 15 d'abril tindran lloc les següents 22 incorporacions: 4 persones per la coordinació de les caixes, 3 per les caixes, 3 d'administració, 2 oficials de manteniment, una persona responsable i una altra ajudant de recepció i 8 persones per professions de l'ofici, «el cor del nostre model de comerç», al forn de pa, pastisseria, carnisseria, xarcuteria, peixateria i plats preparats.

L'arribada de la resta de l'equip està prevista per a principis de maig, tal com ha assenyalat la responsable de Recursos Humans, per a qui «les persones són l'actiu essencial de la marca». «Esperem que tots ells trobin en Alcampo l'empresa on sempre van somiar treballar, un lloc on créixer i desenvolupar-se, on compartir experiències, progressar i aprendre», també ha dit.

Tot el personal contractat rebrà formació amb diversos itineraris formatius, a la carta, en funció dels llocs de treball que vagin a desenvolupar. S'estima necessari unes 8.200 hores de formació, tant teòrica presencial com pràctica, a les botigues Alcampo més properes, especialment a l'hipermercat de Mataró.

«Un desig fet realitat»

Per la seva banda, el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, ha manifestat que el «desig» de tenir l'hipermercat al centre comarcial «s'ha fet realitat». Per això, ha donat la benvinguda a «un partner estratègic en la seva primera implantació al territori gironí aportant el nostre gra de sorra per a seguir creant valor i riquesa per a les comarques gironines».

Finalment, la responsable de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Salt, Dolors Martin, ha assenyalat que des de l'àrea es treballa per «desenvolupament econòmic de la màxima qualitat» i per això han facilitat «el màxim possible l'equipament i el personal». A més, Alba Felip, en la mateixa línia que Martin, ha comentat que l'Alcampo Salt-Girona és «una gran oportunitat pels veïns de Salt que tenen complicat entrar al mercat laboral perquè no tenen transport».