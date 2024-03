La seu de KPMG a Madrid ha estat aquest dilluns un gran punt de trobada per a l'empresariat familiar. Nombroses personalitats procedents de diferents regions d'Espanya s'han donat cita en la presentació de la tercera i la quarta edició del llibre Los que dejan huella, en el qual la consultora i el grup de comunicació uneixen esforços per a desenvolupar una iniciativa periodística i editorial que subratlla la rellevància de les empreses familiars com a motor de l'economia.

El projecte, que ha permès als periodistes Ana Samboal i Armando Huerta, entrevistar en aquestes dues edicions a setanta dirigents d'importants empreses familiars de tot el país, brinda als lectors l'oportunitat de conèixer millor, en l'àmbit professional i humà, a personalitats que constitueixen font d'inspiració pel seu talent, la seva dedicació i la seva visió de negoci.

Les històries que recull Los que dejan huella ofereixen una interessant panoràmica dels grans desafiaments que afronten avui les empreses familiars davant els profunds processos de transformació global que tenen lloc a l'actualitat, detenint-se en els orígens i en els valors de les companyies, en les fites que han jalonat la seva evolució i en la personalitat dels entrevistats.

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va valorar la labor que realitza aquesta iniciativa en l'obstinació per traslladar el missatge que “amb esforç i amb tenacitat es poden complir les metes”. Va destacar que hi hagi “persones que desenvolupen idees que porten després a la pràctica amb projectes empresarials, acceptant el risc i la incertesa, i moltes vegades amb un cost personal molt elevat, però generant oportunitats, ocupació i èxits”.

El titular d'Economia va assegurar que “Espanya no s'entendria sense les empreses familiars, que representen gairebé el 90% del teixit empresarial i donen ocupació a dos de cada tres treballadors”. “Són empreses pròximes, arrelades al territori, que sovint ajuden a combatre la despoblació rural i que mantenen una visió de llarg recorregut i un compromís social important" en els seus territoris.

El ministre va remarcar que “la millora de la competitivitat és una dels grans reptes de les nostres empreses en els pròxims anys” i va anunciar la creació d'un Consell Nacional de Productivitat que servirà com a “plataforma d'anàlisi per a fomentar la millora en termes reguladors, amb recomanacions sobre finançament i sobre vies per a augmentar l'eficiència de les empreses en la seva transició cap a una economia més verda”.

Arrelament i resiliència

Javier Moll, president de Prensa Ibérica, va assenyalar en la seva intervenció que “els empresaris entrevistats tenen en comú la cultura de l'esforç, l'aspiració de créixer, la vocació d'innovar, la cerca de l'excel·lència i, sempre, un profund amor a la companyia que ells mateixos van fundar o que van fundar els seus avantpassats”,

En relació a les fortaleses que acredita l'empresa familiar, Moll va posar en relleu “la seva prudència en la inversió, el sentit de la responsabilitat en la seva activitat, la visió a llarg termini, la resiliència en les crisis i l'agilitat en la presa de decisions”.

L'editor va afirmar a més que la petjada a la qual al·ludeix el títol de l'obra remet a “l'empremta de l'empresariat familiar com a actiu imprescindible de l'economia per a l'enfortiment del teixit productiu”.

En aquesta mateixa direcció i dirigint-se als empresaris assistents, el president de KPMG a Espanya, Juanjo Cano, va confessar admirar la seva capacitat de superació, la seva vocació de permanència, i la seva manera de vertebrar territori i generar riquesa i ocupació. “Quan creixeu, no sols creixeu com a empreses sinó que feu créixer altres companyies i les comunitats en les quals sou presents”, va agregar.

“Si alguna cosa distingeix a l'empresa familiar és la seva capacitat per a superar les dificultats i mantenir la mirada a llarg termini per complex que sigui l'entorn”, va assenyalar Cano.

El valor de Los que dejan huella radica en la seva voluntat de narrar històries de “persones que un dia van tenir una idea, un somni, i el van emprendre arriscant fins a convertir-se en el que són avui”, va sentenciar Juanjo Cano. “Com la vida mateixa, han viscut bons moments i moments menys bons que els van permetre sortir reforçats”, va afegir.

Contribució a l'economia

Andrés Sendagorta, president de l'Institut de l'Empresa Familiar, va afirmar que “el destí d'una societat el marca la seva determinació per fer coses cada dia i, entre els que treballen en primera línia hi ha les empreses familiars”. Sendagorta creu que els protagonistes de Los que dejan huella constitueixen “exemples a seguir, petjades que configuren una senda sobre la qual les noves generacions poden posar els seus peus per a continuar avançant”.

“Hem d'estar orgullosos de la nostra contribució a la prosperitat i al desenvolupament del nostre país. Espanya és el segon país del món amb més pes de l'empresa familiar en el PIB privat i això hauria de traduir-se en un reconeixement del Govern i de la societat”, va agregar.

Els autors, Ana Samboal i Armando Huerta, van conversar a més sobre l'escenari amb dos protagonistes de Los que dejan huella: Ignacio Osborne, expresident de Grup Osborne, i Victoria Plantalamor, consellera delegada de Crimidesa.

Osborne va destacar que les empreses familiars sovint posen el patrimoni per davant del seu propi interès particular i va assenyalar com una de les seves característiques la projecció a llarg termini. Plantalamor, per part seva, va agregar que una de les grans fortaleses de l'empresa familiar és “creure en les persones”. Va assenyalar la successió com un dels seus grans reptes i va subratllar, per a acabar, que generalment són més prudents en la gestió del patrimoni i a l'hora de decidir inversions.