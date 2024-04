Rècord d'exportacions agroalimentàries a la Unió Europea

Contra allò que aparentment pot semblar, venem més aliments dels que comprem. El 2023 la balança comercial agroalimentària de la Unió Europea (UE) va aconseguir un nivell rècord. Les exportacions de la UE van assolir els 228.600 milions d'euros davant dels 158.600 milions en importacions, fet que suposa un superàvit total de 70.100 milions d'euros (la qual cosa representa un augment del 22% o 12.800 milions d'euros en comparació del 2022).

Aquest saldo positiu es deu principalment als preus alts dels productes d'exportació de la UE i a la caiguda dels preus mundials dels productes importats. Els principals impulsors de les exportacions de la UE van ser els preparats de cereals, els productes lactis i el vi. Pel que fa a les importacions, la UE continua experimentant un dèficit comercial en determinades categories de productes, com llavors oleaginoses i proteaginoses, fruites i fruits secs, cafè, te, cacau i espècies. La Unió Europea continua sent el primer comerciant mundial de productes agroalimentaris i any rere any continua augmentant la diversificació de les seves destinacions.

La Xina, tercera destinació

Les tres principals destinacions de les exportacions agroalimentàries de la UE el 2023 van ser el Regne Unit (22%), seguit dels Estats Units i la Xina. La Xina continua sent la tercera destinació i absorbeix el 6% de tot el valor de les exportacions agroalimentàries de la UE. Tot i això, les exportacions de carn de porcí a la Xina van disminuir un 29% el 2023. Cal destacar els elevats augments de les exportacions agroalimentàries de la UE a Turquia (+683 M€) i Ucraïna (+533 M€).

Els tres principals països d'origen de les importacions agroalimentàries de la UE són el Brasil (11% del total), el Regne Unit (10% el total) i Ucraïna (7%). D'aquests tres països s'importa el 28% del total. L'informe assenyala que, en termes generals, els nivells d'importació d'Ucraïna han tornat als del 2021, tot i que varien segons els productes.