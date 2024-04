Descobreix els drets que tens per familiar hospitalitzat

Malauradament, tots en algun moment hem hagut de demanar dies de permís per cuidar a familiars malalts. Però, què passa quan estan hospitalitzats? Podem demanar dies d'absència? T'explico què has de fer i quins drets tens quan un familiar està hospitalitzat. Primer de tot, segons el grau de consanguinitat, pots agafar fins a cinc dies d'absència per familiar hospitalitzat, segons l'Estatut dels Treballadors. Però, aquests cinc dies et seran remunerats? T'explico com funciona i com es computaran aquests dies d'absència per hospitalització d'un familiar.

Les condicions per poder sol·licitar el permís per hospitalització d'un familiar

Has de tenir el primer o segon gran de parentiu amb la persona hospitalitzada. O sigui, ha de ser el teu pare o mare, sogres, fills, nora, gendre, germans, avis, nets o cunyats.

Com funciona el permís per hospitalització

Els dies de permís seran remunerats

Segons l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, tens 5 dies per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, la qual, necessiti repòs domiciliari.

A part, és important que es revisi el conveni col·lectiu aplicable per l'empresa, ja que, hi ha empreses que, a part del que marca l'estatut, ofereix altres avantatges per millorar aquest permís.

Els dies de permís, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem amb la sentència 834/2022 estableix que, es computen com a laborables, tot i que, l'Estatut dels Treballadors no defineix si són naturals o hàbils.

Com sol·licito els dies de permís

Primer, s'ha de demanar amb una antelació de 15 dies, sempre que sapiguem que hi ha d'haver una hospitalització o intervenció. En cas d'accident, no serà necessari perquè és un fet inesperat.

El justificant de l'hospitalització per demanar el meu permís

Hi ha empreses que sol·liciten un justificant i altres no. Tot i això, el més recomanable, per si de cas, és demanar-lo a l'hospital o centre mèdic. En ell ha d'aparèixer certes dades. Per tal de sol·licitar-lo només necessitarem presentar el nostre DNI i les dades del familiar ingressat.

Què ha d'aparèixer al justificant mèdic

La data d'ingrés i la data de l'alta del pacient (familiar). En cas que, l'hospitalització requereixi més temps, s'haurà d'especificar en el justificant.

El nom, cognom, DNI de la persona ingressada

Nom, cognoms i DNI del treballador, juntament amb el parentiu

En cap cas ha d'aparèixe r el motiu de la causa d'ingrés

La data, la firma i el segell de l'hospital

El justificant mèdic / freepik

