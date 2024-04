L’absentisme dels treballadors creix a Girona

Les comarques gironines van tancar el 2023 registrant una mitjana de dies de baixa més elevada que el 2021 en gairebé tots els mesos de l’any, segons dades de la Mútua Intercomarcal.

En el cas de les baixes per accident de treball, la durada mitjana de les baixes va ser superior en els 12 mesos a la registrada el 2021. Per exemple, al desembre va superar els 75 dies, mentre que el 2021 va ser de menys de 60 dies. Pel que fa a les baixes per contingència comuna, només al febrer es va registrar una mitjana inferior el 2021. Si ens tornem a fixar en el mes de tancament de l’any, la durada mitjana de les baixes va ser d’uns 37 dies, mentre que el 2021 va ser d’uns 21 dies.

Una de les preocupacions d’algunes empreses són les baixes fraudulentes. L’agència d’investigació privada ASIP Detectius ofereix entre els seus serveis la possibilitat de fer seguiments a possibles casos negligents. Malgrat que l’increment de la durada de les baixes asseguren que «la demanda de serveis de l’àmbit del frau en la incapacitat laboral, ha estat sempre més o menys alta». «L’única diferència que es podria assenyalar, és que hauria disminuït, en general, l’ocultació de la conducta fraudulenta», afegeixen.

Les companyies opten per contractar els seus serveis quan detecten casos que mostren elements susceptibles de correspondre’s a una possible simulació, tals com períodes excessivament dilatats, informacions rebudes per part d’altres treballadors o persones relacionades amb l’empresa, o eventualitats que són recurrents, o sospitosament convenients per al treballador, expliquen des de l’agència. «Hi ha casos, no poc freqüents, en què la baixa s’utilitza com a mesura de pressió en l’àmbit d’una negociació amb l’empresa o per forçar un acomiadament indemnitzat», exposen. «La nostra actuació es basa en la comprovació dels fets mitjançant un seguiment discret i de l’obtenció de proves», expliquen. L’agència, però no discrimina si la baixa és legítima o potencialment fraudulenta. «El client és qui fa aquesta valoració i una investigació estrictament objectiva en determina el resultat sense valoracions prèvies», asseguren.

Des d’ASIP Detectius, afirmen que és «una casuística recurrent» que algunes persones simulin una incapacitat laboral per estudiar una oposició, carrera o qualsevol altre projecte laboral o personal. Amb la normalització del teletreball consideren que, malgrat que no tenen dades,«podem aventurar, que, donat que l’absentisme és una conducta individual, per lògica, aquells que són proclius a desatendre les seves responsabilitats, tenen més facilitat d’actuar davant d’una menor supervisió d’aquest compliment, i aquells, que assumeixen la seva tasca com a responsabilitat personal, actuaran igual o més eficientment amb la facilitat que aporta el teletreball».

