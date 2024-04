Capella diu que el Govern “ja ha superat” la xifra prevista d’impulsar 10.000 pisos de lloguer social

La consellera de Territori, Ester Capella, ha assegurat aquest divendres que el Govern “ja ha superat” la xifra prevista d’impulsar 10.000 habitatges per a lloguer a preus assequibles que va anunciar fa un any el president Pere Aragonès. En declaracions als mitjans des de Lloret, Capella ha dit que “l’administració ha posat la maquinària a mil” per fer possible la posada en marxa dels habitatges en els diversos programes i plans que té en marxa. En concret, ha dit que ja hi ha sobre la taula 10.092 en el primer any del pla tot i que “amb això no n’hi ha prou”. El pla tenia previst incorporar en tres anys al mercat 10.000 pisos a preus assequibles en 82 municipis, però fonts de Territori apunten que seran més localitats.

Tot i que s’hagi arribat a la xifra dels 10.000 habitatges, no significa que tots ja estiguin disponibles. De fet, segons fonts de Territori, n’hi ha de fets, n’hi ha que estan en obres, en projectes i d’altres que s’han de construir o ja s’han comprat. L’objectiu, afegeixen, és que al 2026 tots ells estiguin llestos per entrar-hi a viure.

El pla té diversos eixos per aconseguir més lloguer social, com la promoció per part de l’Incasòl o la compra directa d’habitatges ja construïts en mans d’entitats financeres. Segons Capella, dels 2.155 habitatges que construeix l’Incasòl, ja s’està al 91% del previst, i s’ha superat el 92% de l’objectiu de comprar uns 1.500 habitatges a grans tenidors, bancs o la Sareb. Així mateix, s’ha superat “en un 25%” la xifra d’habitatges previstos que es poden beneficar dels ajuts públics a la promoció, que eren 5.000, i s’han fet cessions de sòl per a la construcció com les d’Esplugues, i les que s’estan preparant a Cerdanyola o Begues.

Capella ha fet l'anunci coincidint amb la presentació a Lloret de Mar d’un contracte de l’Incasòl amb l’equip Bonell i Gil arquitectes per a la redacció del projecte i la direcció de les obres de construcció d’una promoció de 66 habitatges de lloguer assequible.

Els nous habitatges, amb un cost aproximat de 9 milions, es construiran a l’avinguda de Vila de Blanes, 173, en una parcel·la que l’Ajuntament de Lloret de Mar va cedir a l’Incasòl en dret de superfície per 75 anys, prorrogables a 99.