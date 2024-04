Reparar el passeig de Fenals de Lloret de Mar costarà 1,8 milions d'euros

El Departament de Territori destinarà 1,8 milions d'euros a reparar el passeig de Fenals, que va quedar malmès arran del temporal del cap de setmana del 9 i 10 de març. Es tracta d'una actuació que ha de servir per refer aquest espai de manera definitiva, perquè "no torni a passar". La consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciat la inversió aquest divendres al costat de l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, que ha reconegut que estan "molt satisfets". Capella ha destacat que l'obra s'ha aprovat per urgència, per tal que els treballs puguin començar el més aviat possible. Uns treballs que s'espera que durin dos mesos i per tant, que es pugui reobrir el passeig a l'estiu, just en el moment àlgid de la temporada turística.

El tram tancat del passeig de Fenals de Lloret de Mar arran del temporal / Xavier Pi

"Nosaltres acompanyarem com no pot ser d’altra manera els municipis que van patir el temporal i Lloret de Mar té una afectació molt important en els trams adjacents i amb les activitats de lleure i econòmiques, perquè és una de les platges més visitades. Per tant, que té no és menor", ha assenyalat la consellera.

Reparació d'emergència

Capella ha explicat que aquest divendres s’ha declarat la reparació d’emergència de l’obra, que permetrà encarregar la licitació dels treballs a Infraestructures de Catalunya. "El que volem és que hi hagi una mínima repercussió a la temporada de bany. Això demostra la nostra voluntat de ser-hi i fer l’acompanyament", ha remarcat. Les obres conmsisteixen en substituir 250 metres de mur de contenció per reparar el passeig que s’ha esfondrat i que ara mateix "són un perill". "Malgrat que no s’hi pot accedir, el descalçament pot provocar baixades del terreny".

Els efectes de la garbinada del març al passeig marítim va descalçar inicialment part del paviment, que va enfonsar-se deixant el talús a la vista. A mesura que el temporal va intensificar-se, però, aquest mur també va acabar cedint i va acabar provocant un esvoranc de 90 metres que talla el passeig pel mig. Des d’aleshores, l'Ajuntament de Lloret de Mar ha mantingut acordonada la zona i hi ha instal·lat tanques per impedir-hi el pas. Això fa que aproximadament a l'altura de la meitat del passeig -que té uns 750 metres- no es pugui anar més enllà, des del temporal.

Obrir la comissió pel traspàs

La concessió que la Generalitat tenia per part de l’Estat, que és el titular del passeig de Fenals, és una de les que han anat caducant. Per això, Capella ha reclamat al govern espanyol que obri la comissió que ha de permetre el traspàs d’aquestes infraestructures per tal de poder fer les actuacions pertinents.

Per la seva banda, l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha agraït la visita de la consellera i ha reconegut que estan “molt satisfets” de saber que a l’estiu el passeig estarà obert de nou al públic. “Fenals és un dels grans barris de la ciutat, però sobretot és un pol d’atracció turístic i és evident que tots els que ens visiten i els veïns han de tenir una infraestructura com aquesta en bon estat”, ha remarcat.

Lamelas també creu que aquesta obra servirà per arranjar de manera "definitiva" el passeig de Fenals. En aquest sentit, el batlle recorda que el temporal Glòria ja va destrossar una part del passeig i que les obres que es van fer aleshores han servit perquè no se’n ressentís en la garbinada del mes de març. "Nosaltres vam demanar que es fes la mateixa obra que aleshores perquè no torni a passar mai més el mateix. Necessitem una estructura ferma i forta", ha conclòs.