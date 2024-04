Transgourmet guanya un 12% més tot i un lleuger descens de la facturació

Transgourmet Ibérica, amb seu a Vilamalla, segueix millorant el seus resultats. La companyia de distribució alimentària va tancar l’exercici 2023 amb un resultat consolidat net de 21,1 milions d’euros, un 12% més que en l’exercici precedent. El resultat d’explotació créixer un 20% fins als 30,7 milions d’euros en un context de lleuger descens de la facturació. La firma va tancar l’exercici amb una xifra de negoci de 1.254 milions d’euros, un 1,5% menys que el 2022.

Transgoumet Ibérica que és la principal empresa de les comarques de Girona en volum de facturació. És propietària d’una setantena de centres cash&carry que operen sota la marca GM Cash, i és un dels principals grups especialitzats en la venda majorista d’alimentaicó i begudes. L’empresa, que aviat celebrarà el seu centenari, abasteix milers de botigues independents i compta amb una xarxa de 800 petits i mitjans supermercats que operen amb les marques Suma, Proxim i Spar.

En el darrer any, en la línia de negoci d’hostaleria i restauració la companyia ha continuat amb un programa de reformes per adaptar els seus punts de venda a les necessitats dels professionals de l’hostaleria.

En el negoci de retail durant l’any 2023 es van inaugurar 52 supermercats dels quals 33 corresponen a l’ensenya SUMA, 12 són Proxim i els 7 restants SPAR. Els supermercats estan localitzats en 15 comunitats autònomes.

D’altra banda, Transgourmet Ibérica i les seves societats dependents van adquirir l’any passat 36 immobles, 35 dels quals corresponen als centres on desenvolupa l’activitat de Cash & Carry. Aquesta operació es va fer amb fons íntegrament provinents Transgourmet Holding AG, accionista únic de la societat. Part d’aquests fons es van aportar realitzant una ampliació de capital de 100 milions d’euros.

La companyia va ser fundada l’any 1925 a Figueres per la família Miquel, que als anys 70 serien pioners a Espanya amb l’entrada del model cash&carry i els seus centres Gros Mercat. L’any 2015 l el grup xinès Bright Food -participat per l’Estat- compraria Miquel Alimentació Grup, anunciant uns plans d’expansió que no va poder consolidar. Cinc anys més tard, Transgourmet -propietat del grup cooperatiu suís Coop- compraria l’empresa més gran de Girona. Des d’aleshores, els resultats no han parat de millorar.