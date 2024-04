La gran indústria gironina redueix les emissions de CO2

Les emissions de CO2 de les grans empreses gironines van caure un 20% l’any 2023. Són dades fetes públiques per la Comissió Europea, que recull l’estadística de totes les companyies de la UE afectades pels drets d’emissió. En el cas de les comarques gironines són vuit companyies, que en conjunt van alliberar a l’atmosfera 264.392 tones de diòxid de carboni. En conjunt, suposen només el 2,4% de les emissions de CO2 de tot Catalunya. Al capdavant, se stiuen les grans indústries de Barcelona (45,3% del total), seguides de les de Tarragona (22,1%), Lleida (16,8%) i Terres de l’Ebre (6,3%).

A la província de Girona, l’empresa amb més emissions és Cogeneración Sant Joan, que opera la planta de cogeneració de Torraspapel a Sant Joan les Fonts, que durant el 2022 va emetre 64.245 tones de CO2. En aquest cas, la reducció respecte el 2022 va arribar gairebé a un 9%. Tot i això, se li han de sumar també les emissions de la pròpia fàbrica Torraspapel SA, que van sumar 3.141 tones més (un 93% menys que l’any anterior). La suma global de la paperera de Sant Joan les Fonts, doncs, va sumar més de 67.000 tones de CO2 durant el 2023.

A continuació, trobem la planta productiva de Cales de Llierca SA, situada a Argelaguer i dedicada a la fabricació de calç i de carbonat càlcic precipitat. Aquesta activitat va emetre 62.293 tones de CO2, un 6,3% menys que l’any anterior. Al 2022, ja van reduir un 8% les emissions de CO2 de combustió «com a resultat de la nostra aposta per la biomassa com a combustibles», destaquen des de l’empresa del grup Calcinor. En un comunicat de fa uns mesos també destacaven que el consum de primeres matèries a Argelaguer es va reduir en 3%, el d’energies un 6% i el d’aigua un 15%.

En tercer lloc se situa la fàbrica de cafè de Nestlé a Girona, amb 58.986 tones de CO2, que l’any passat va reduir les emissions un 40,9%. Històricament, aquesta planta era líder del rànquing a la província. Segons va informar la pròpia companyia fa uns mesos, la posada en marxa d’una caldera de biomassa -que converteix els residus el procés de fabricació del cafè en energia- va permetre reduir el consum de gas natural en un 25%.

La següent indústria amb una major quantitat d’emissions va ser Confirel AIE, vinculada a la papera garrotxina LC Paper, amb unes emissions de 26.621 tones de CO2. El volum de diòxid de carboni alliberat a l’atmosfera per part de la companyia és un 41% inferior al de fa deu anys. De fet, des de la paperera destaquen que el seu objectiu de descarbonitzar el procés productiu. En aquest sentit reciclen els vapor dels motors de cogeneració, el 2017 van construir una gran planta de generació elèctrica per biomassa -que s’alimenta amb retalls de fusta que provenen de la neteja dels boscos-, i han impulsat un gran parc fotovoltaic per generar electricitat.

La següent empresa gironina del rànquing d’emissions és Cal Industrial SL, situada al barri gironí de Pont Major i dedicada també al negoci de la calç. En aquest cas, les seves emissions van ascendir a 24.692 ones de CO2 durant el 2022, un 28% menys que durant el 2022.

El llistat també inclou la fàbrica l’empresa blanenca Domo Polymer Solutions Spain, que es dedica als productes orgànics en brut i que anteriorment havia format part de la multinacional Solvay. En aquest cas, també es va produir una reducció de les emissions del 13,5%, fins a les 14.714 tones de CO2. A continació se situa la Papelera de Sarrià, SL,amb 9.700 tones i una reducció anual del 22%.

En el conjunt de Catalunya les 95 instal·lacions industrials catalanes obligades a declarar les seves emissions van alliberar 11.690.176 tones de CO2 a l’atmosfera. Un 68% són degudes a la combustió de combustibles fòssils, ja sigui en centrals de producció d’energia elèctrica (22%) com en instal·lacions de processos industrials (46%), mentre que un 32% són emissions de procés, majoritàriament associades a la descarbonatació de matèries primeres.

Els sectors de generació d’energia elèctrica, ciment, productes orgànics en brut i les refineries representen menys el 23% del total de les instal·lacions però són els responsables de gairebé el 80% de les emissions.

