Una oenagé destapa una altra 'granja del terror' a Burgos, amb porcs amb hèrnies gegants

Les imatges són impactants. Empleats colpejant a porcs, que viuen entre cucs, fang i teranyines, amb martells amb pues o picanes elèctriques. I desenes de porcs amb hèrnies i deformacions gegants que els impedeixen gairebé moure's. Aquestes són algunes de les escenes que es poden veure en un nou vídeo publicat per l'Observatori de Benestar Animal (OBA), destinat a denunciar el "maltractament animal" que es produeix en una granja porcina ubicada a Arauzo de Torre, Burgos, formada per dues naus amb capacitat per a 1.000 porcs d'engreix.

Segons l'entitat animalista, la granja està vinculada a un proveïdor que subministra embotit a Lidl, però la cadena de supermercats assegura que ni distribueix ni comercialitza productes d'aquesta explotació.

El vídeo surt a la llum pocs mesos després que l'Observatori de Benestar Animal denunciés una explotació porcina batejada com la 'granja del terror', que va perdre la certificació Welfair, que distingeix les explotacions on es garanteix el benestar dels animals. El cas, que va tenir gran impacte perquè va destapar un dels pitjors casos de maltractament animal a Espanya, s'investiga als tribunals per diversos delictes.

Porc amb malformació a la granja de Burgos denunciada per maltracte animals / OBSERVATORI DE BENESTAR ANIMAL

També la granja ara denunciada per l'oenagé davant del jutjat de Sales dels Infants, a Burgos, disposa del certificat Welfair , que "avalua i controla la qualitat del benestar animal" i del segell IAWS, creat amb la mateixa finalitat per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca ( INTERPOC ).

El vídeo

Les imatges en què se sustenta la denúncia van ser gravades entre el juny i el desembre de 2023 i s'hi poden veure menjadores plenes d'insectes i cucs, així com rates i teranyines. Segons l'oenagé, la presència d'aquests animals causa malalties com ara la triquinosi o la salmonel·la.

Però potser, el més sorprenent, és que el vídeo mostra diversos porcs amb hèrnies gegants i deformacions, que els impedeixen gairebé moure's, més grans que les detectades a la batejada 'granja del terror'. Molts animals també tenen ferides infectades a les orelles i extremitats, compatibles amb la sarna, segons l'Observatori de Benestar Animal.

Porc amb deformitat en la granja denunciada per maltractament animal / OBSERVATORI DE BENESTAR ANIMAL

La persona que ha informat l'entitat animalista de la situació sosté que ell "ha pogut presenciar" a l'explotació "l'hèrnia més gran" que ha vist mai. Tot i això, i les ferides visibles en la majoria dels animals, aquesta persona indica que "sembla que no han rebut atenció veterinària". De fet, l'informe veterinari que s'adjunta a la denúncia conclou que "els animals d'aquesta granja no estan sota la supervisió veterinària deguda, cosa que posa en greu perill la seva vida" i incompleix la normativa sobre les explotacions ramaderes.

Al vídeo també es pot veure com diversos treballadors colpegen els animals amb martells amb pues, tubs de PVC o picanes elèctriques, una eina que, segons l'oenagé, només s'ha de fer servir puntualment, tal com indica la normativa de benestar animal. Així mateix, a la filmació se sent com un operari suggereix que els porcs en millor estat acaben a la Xina i els de pitjor estat es comercialitzen a Espanya.

Un treballador de la granja denunciada per maltractament animal colpeja a un dels porcs / OBSERVATORI DE BENESTAR ANIMAL

L'entitat animalista ha iniciat una campanya destinada a fer que les grans empreses alimentàries promoguin el benestar animal. En concret, segons Julia Elizalde, mànager de les seves campanyes, han recollit gairebé 600.000 firmes per exigir a Lidl , com a primer supermercat d'Europa, que “posi fi a l'escàndol animal que s'està revelant a les granges relacionades amb la seva cadena de subministrament”.

L'Observatori de Benestar Animal sosté que la granja denunciada està relacionada amb un proveïdor carni de la cadena de supermercats, però Lidl ho nega i sosté que no és la primera vegada que aquesta organització intenta vincular la companyia amb casos de maltractament animal, “ havent-se demostrat falsos ”.

És cert que l'oenagé ha destapat altres casos de maltractament animal a grans explotacions, a Espanya i altres països. Per exemple, el 2022 va denunciar diverses explotacions avícoles, entre elles macrogranges de pollastres a Tarragona i Sevilla.