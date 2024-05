Eurofirms tanca el 2023 amb un facturació de 543 milions d’euros

Eurofirms, empresa gironina de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva, va facturar 543 milions d’euros el passat 2023. Aquesta xifra suposa una lleugera caiguda respecte a l’exercici anterior, quan la firma gironina fa facturar 557 milions d’euros, un 2,5% més que l’any 2023. Tanmateix, des de la companyia asseguren que van aconseguir incrementar el marge brut i l’EBITDA.

Des de l’empresa, relaten que els resultats s’expliquen gràcies a «una estratègia comercial sòlida i a la integració efectiva de totes les línies de negoci». «El 2023 ha estat un any de consolidació i adaptació a un entorn empresarial dinàmic i desafiador», assegura el CEO i propietari d’Eurofirms, Miquel Jordà.

Procés de creixement

El grup es troba en procés de creixement i transformació per consolidar la seva presència als diferents països on opera, així com la diversificació dels seus productes i serveis. Actualment, la companyia és present a Espanya, Portugal, Itàlia, França, Xile, Brasil i Perú.

«Aquesta estratègia d’innovació ha enfortit la posició del grup com a líder de gestió del talent, permetent oferir solucions adaptades a la demanda d’empreses i candidats, amb una cartera de serveis diversificada i especialitzada», assegura l’empresa de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva a través d’un comunicat.

«Mirem amb optimisme i ambició el futur, amb la nostra estratègia d’expansió i diferenciació crearem més impacte a la societat», afirma Jordà.

Eurofirms Group és una de les principals companyies de gestió del talent de tot l’Estat. Fundada l’any 1991 a Cassà de la Selva, Eurofirms ha fet un salt de gegant en els darrers anys. La companyia va tancar el 2014 facturant 141 milions d’euros i, des d’aleshores fins ara pràcticament ha quadruplicat els seus resultats.

Eurofirms Group, Claire Joster, CornerJob i Fundació Eurofirms són les marques que formen part del grup gironí.