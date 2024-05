Les exportacions gironines creixen un 87% en l'última dècada

Les exportacions a la demarcació de Girona han crescut un 87% en els últims deu anys i aquest 2023 han superat els 8.100 milions d'euros, la xifra més alta de la sèrie històrica. Així ho ha anunciat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, a Girona en el marc de l'acte 'ACCIO ON'. En ell, Catsellanos ha destacat que el nombre d'empreses exportadores regulars ha crescut un 20% en deu anys i aquest 2023 n'hi havia 1.300. Ara, el Govern preveu destinar 100 milions d'euros en ajudes al creixement de les empreses catalanes. Es tracta d'un 4,5% més que l'any passat i l'objectiu és que els negocis afrontin la transformació a un model sostenible, digital, innovador i tecnològicament disruptiu.

La demarcació de Girona ha estat un territori especialment potent en l'exportació de mercaderies, sobretot en el sector carni. Aquest dimecres el Govern ha quantificat que en l'última dècada les exportacions d'empreses gironines han crescut un 87%. Destaquen les vendes en alimentació, begudes, maquinària i equips, productes químics i farmacèutics. Pel que fa als països on principalment s'envia la mercaderia des de Girona són França, Itàlia, Alemanya, Portugal, la Xina, els Països Baixos i el Regne Unit.

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha assegurat que Girona té "un pes industrial per sobre de la mitjana catalana" i això s'acaba traduint en vendes a l'exterior per part de moltes de les factories. Davant de la sortida que suposen les exportacions, el nombre d'empreses que ha fet el pas a vendre a l'exterior també ha crescut. Aquest 2023 s'han tancat amb 1.300 negocis que regularment exporten la seva producció, un 20% més dels que hi havia ara fa deu anys.

En l'acte a Girona, Albert Castellanos ha anunciat que el Govern destinarà aquest 2024 gairebé 100 milions d'euros a ajudes a les empreses. El secretari avisa que aquest any serà "complex amb disrupcions globals i una situació macroeconòmics que pot impactar en la competitivitat de les empreses catalanes". Per aquest motiu han aprovat les ajudes, que seran un 4,5% més que l'any passat.

Nous models de negoci

L'objectiu dels fons és "acompanyar en tot el procés de transformació cap a un model de negoci sostenible, digital, innovador i tecnològicament disruptiu". En total hi ha una quinzena de línies d'ajudes que es diferencien per àmbits. En l'àrea d'estratègia empresarial, en destaca el programa Cupons a la competitivitat de l'empresa. S'oferiran 20.000 euros per cada empresari que iniciï un procés de reflexió estratègica i definició d'un full de ruta en la internacionalització, la innovació, la sostenibilitat i la digitalització. A més, aquest dimecres s'ha presentat la iniciativa Noves Oportunitats de Negoci, que suposa una ajuda de fins a 200.000 euros per definir o implementar projectes de canvi estratègic i diversificar-se sectorialment.

Pel que fa a la innovació destaquen línies com els Nuclis d’R+D, que amb ajuts de fins a 250.000 euros subvencionen projectes de recerca i desenvolupament amb un elevat risc tecnològic, o el servei d’Assessorament en propietat industrial i intel·lectual per protegir i registrar iniciatives innovadores.

En l’àmbit de la internacionalització, les empreses poden rebre assessorament i seguiment personalitzat per part de les 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions de Catalunya al món per començar o accelerar els seus projectes d’expansió internacional. A més, poden accedir a un ajut de fins a 60.000 euros per obrir noves filials a l’estranger o a una subvenció de fins a 15.000 euros per impulsar actuacions de promoció internacional en l’àmbit digital i presencial. A més, ACCIÓ posa a disposició del teixit empresarial català l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització per si les pimes han de superar algun obstacle en el seu procés d’internacionalització.