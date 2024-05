La falta de personal fa créixer les fires d’ocupació a Girona

Tot i que la taxa d’atur a les comarques gironines supera el 12%, les organitzacions empresarials fa anys que es queixen dels problemes que tenen per trobar determinats perfils professionals. Una de les fórmules que més està triomfant en els últims anys, i que s’està generalitzant arreu de la província són les fires d’ocupació o «speed dating» , cites ràpides entre empreses que cerquen treballadors i persones que estan buscant feina.

Ahir, a Figueres TreballemGI va reunir més de 800 persones que buscaven feina, ja fos de forma presencial o online. En les últimes setmanes, centenars d’aspirants a trobar feina han participat en fires similars a Blanes, l’Escala, Torroella de Montgrí, la Bisbal d’Empordà, Castell-Platja d’Aro i s’Agaró o Calonge i Sant Antoni.

A TreballemGI Figueres, ahir des de primera hora del matí, l’Auditori dels Caputxins es va omplir de demandants de feina que podien deixar currículums en les 44 taules de les empreses i les institucions participants, així com programar entrevistes personals amb els responsables de recursos humans.

La necessitat de les empreses per a atreure talent i cobrir vacants afecta companyies de diversos sectors i també a grans empreses. Ahir, la jornada va comptar amb la participació de firmes com Amazon, l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Inditex, Ametller Origen, Grup Peralada o Leroy Merlin, entre d’altres.

En total van participar una quarantena d’empreses que van oferir més de 200 ofertes de feina. Els visitants presencials es van situar en el mig miler, dels quals uns 250 eren menors de 30 anys. A mig matí ja s’havien fet unes 1.500 entrevistes laborals. Aquestes xifres milloren considerablement les registrades en la darrera edició que es va celebrar a Figueres fa cinc anys. Llavors van assistir a la jornada unes 370 persones i durant la jornada es van realitzar 700 entrevistes laborals.

Fira d’ocupació TreballemGI Figueres Alt Empordà / Cambra de Comerç de Girona

Oferta i demanda

Per què hi ha aquest desajust al mercat laboral? la patronal gironina FOEG ho atribueix a la falta d’encaix entre la demanda i l’oferta. En aquest sentit proposava estrènyer la col·laboració entre el sistema educatiu i els interlocutors empresarials, abordar el desajustament entre l’oferta formativa i la demanda d’ocupació.

Un dels sectors amb més problemes per trobar personal, especialment a l’estiu, és el del turisme i l’hostaleria. Salaris poc elevats, sumats a treball a jornada partida i dissabtes, diumenges i festius com a dies ordinaris són el còctel perfecte per a espantar al personal cap a altres sectors, segons denuncien els sindicats. «Falta personal perquè la gent no vol treballar en aquestes condicions. Qui té alternativa deixa l’hostaleria. Als joves no els interessa, qui més aguanta són mares monomarentales o treballadors amb familiars a càrrec. Fins i tot el comerç, que tampoc té els millors horaris, està més regulat i saps que com tard a les nou de la nit estàs sortint», explicava fa uns dies el responsable d’hostaleria de la UGT de Catalunya, Jesús Lodeiro.

Però la falta de personal no només afecta a sectors de baixa qualificació. El fundador i CEO d’AlterEgo Web i president de l’AENTEG, Albert Alemany, explicava fa uns mesos, en una entrevista a aquest diari, que aquesta problemàtica també la viu el sector tecnològic. «Necessitem molt bons enginyers, un nivell alt d’enginyeria, que és el que s’acabarà demanant a les universitats. Ara ens trobem que la gent que ve de la carrera i d’FP acaben competint pel mateix lloc de feina i això no té sentit», explicava. De fet, el seu antecessor al capdavant de la patronal tecnològica, David Martí, ha denunciat en més d’una ocasió que molts dels estudiats no surten preparats perquè els estudis no s’adapten a les necessitats del mercat. «Les empreses i el sistema educatiu no podem treballar d’esquena».

Una situació que provoca que les fires d’ocupació augmentin la participació tant de candidats com d’empreses. Ahir, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va destacar la importància que estan adquirint aquestes jornades «per tal de detectar el talent» i la creixent participació de les empreses, que «valoren l’oportunitat d’entrevistar molts candidats en un espai concentrat de temps».

Subscriu-te per seguir llegint