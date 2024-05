La farmacèutica Esteve construirà una nova planta de producció a Celrà

La farmacèutica Esteve ha anunciat aquest dijous que planeja augmentar la seva capacitat industrial amb la construcció d'una nova planta a Celrà.

Entre els projectes d'inversió més ambiciosos de l'empresa, destaca la construcció d'una nova planta de principis actius a Celrà, al costat de la que ja tenen, per augmentar la capacitat de respondre a la demanda d'aquests productes per part del mercat.

Staffan Schüberg, conseller delegat d'Esteve, que no ha detallat el volum de la inversió ni quan estarà operativa la nova fàbrica, ha dit que la xifra serà "rellevant" i que permetrà augmentar la capacitat entre el 10 i el 15 %.

La planta de Celrà és ja la més important de les tres que la farmacèutica té a Catalunya (les altres dues són a Banyeres del Penedès i Lliçà de Vall. La firma compta amb dues més a la Xina i Mèxic.

Beneficis

La farmacèutica va tancar 2023 amb un benefici net de 61 milions d'euros, un 6 % més que l'any anterior, després d'elevar un 10 % els seus ingressos fins als 710 milions d'euros.

El conseller delegat d'Esteve, Staffan Schüberg, ha destacat aquest dijous en la presentació d'aquests resultats que la bona evolució del negoci permet a la companyia seguir invertint en el seu camí per augmentar la seva internacionalització i créixer en les àrees de medicina especialitzada.

"Ha estat un any molt bo. Seguim invertint en R+D i caldrà seguir així. El nostre objectiu és superar aquest any els nostres ingressos", ha dit. El 2023, Esteve va invertir 38 milions d'euros, en línia amb l'any anterior, tant en innovació de producte com en processos industrials.