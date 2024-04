El consum excessiu de "food porn" que fan els adolescents, els pot comportar problemes de memòria

L'alimentació que des de fa uns anys s'ha anat implementant a Espanya no és gens saludable quan parlem de productes "food porn". Aquests productes cada vegada apareixen a més restaurants, franquícies i supermercats. Les hamburgueses, les patates fregides, etc. Menjar-les de tant en tant, no provoca greus conseqüències en la nostra salut, fer-ho repetidament sí. Els adolescents són un dels grups que més consum en fa. El mateix passa amb la ingesta de begudes ensucrades.

El problema és quan la nostra dieta es basa únicament en aquests aliments, sobretot en els adolescents quan el seu cervell encara es desenvolupa.

Un estudi realitzat per la Universitat del Sud de Califòrnia va mostrar com una dieta alta en aliments processats, greixos saturats i sucres està relacionada amb problemes de salut mental.

Tot i això, per entendre com afecta els adolescents, els investigadors van utilitzar ratolins de laboratori. Volien veure com això influïa en la comunicació entre les cèl·lules nervioses, i també en la memòria per veure si tenia algun impacte en la capacitat de recordar informació.

El consum de "food porn" pot provocar greus problemes de salut mental en l'adolescència / freepik

El menjar ràpid perjudica la memòria a llarg termini

Sorprèn que el menjar pugui afectar el desenvolupament cerebral, sobretot els adolescents, especialment durant una etapa crucial de creixement.

A més, el menjar brossa o "food porn" està contribuint a problemes com l'obesitat, la diabetis tipus 2 i malalties cardíaques entre la joventut.

No només afecta el cos; també pot tenir un impacte a la salut mental, augmentant el risc de depressió i ansietat.

Els experts van examinar si el dany a la memòria als rosegadors es podria revertir amb fàrmacs que restauressin la capacitat de memòria de les rates.

Aquesta qüestió encara està sense resoldre, queda molt per investigar per determinar com es poden revertir els problemes de memòria associats a una dieta basada en una alimentació "food porn" a l'adolescència.

El canvi no només recau en els joves i les famílies; la indústria alimentària també té un paper crucial per exercir. És crucial establir normes més estrictes sobre la promoció d'aliments poc saludables i crear incentius perquè les empreses desenvolupin opcions més nutritives i menys processades.