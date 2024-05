La Seguretat Social adverteix: aquests pensionistes es quedaran sense la paga extra d’estiu.

Pensionistes i jubilats esperen amb candeletes les dues pagues extraordinàries anuals que els corresponen, la d’estiu i la de Nadal, el pagament de les quals és gestionat per la Seguretat Social. No obstant, no tots tenen dret a cobrar-les, segons recorda aquest institut.

Els beneficiaris de pensions per incapacitat permanent que els corresponguin per accident laboral o malaltia professional tenen prorratejats els diners que els corresponen, per la qual cosa només reben 12 pagues a l’any.

La resta de pensionistes i jubilats rebran la paga d’estiu el pròxim 26 de juny, el primer dia hàbil posterior al 25, dia en què la Seguretat Social sol fer els ingressos cada mes, però que aquell mes cau diumenge.