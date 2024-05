Telefónica investiga una suposada filtració de dades de 120.000 clients i empleats

Telefónica està "investigant la legitimitat de la informació" que un usuari i potencial ciberdelinqüent ha publicat en un fòrum de hackers en el qual afirma haver aconseguit les dades de 120.000 usuaris i empleats de la companyia espanyola, els quals hauria posat a la venda.

En aquest context, la teleco espanyola està investigant aquesta suposada filtració i la veracitat de la informació, que indica que la bretxa de seguretat que va donar motiu a l'accés a aquest dades va tenir lloc el març passat, tal com ha desvetlat a través de la xarxa social X l'empresa de ciberseguretat HackManac.

L'operadora està estudiant la situació per a dilucidar si són certes o no les afirmacions del potencial ciberdelinqüent i també per a esclarir si, en cas que efectivament s'hagi produït aquesta bretxa de seguretat, la vulnerabilitat va tenir a veure amb un proveïdor extern.

En aquest sentit, les dades que suposadament tindria en el seu poder el potencial ciberdelinqüent no és informació que es considera sensible, atès que no són comptes bancaris o contrasenyes de correus electrònics.

En el missatge publicat en el fòrum de hackers l'usuari afirma que ha posat a la venda la base de dades suposadament robada a causa que no té utilitat per a ell. "Però segur que per a algú sí", afirma.

Cal recordar que aquest mateix mes el Banc Santander va informar d'un "accés no autoritzat" a una base de dades de l'entitat financera allotjada en un proveïdor que va afectar a clients d'Espanya, Xile i Uruguai, així com a tots els empleats i a alguns exempleats del grup.