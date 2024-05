Un ciberatac exposa les dades de més de 600.000 clients d'Iberdrola a Espanya

Nou robatori de dades a una multinacional espanyola. Iberdrola ha reconegut aquest dimecres que un ciberatac ha exposat informació personal de més de 600.000 clients a Espanya. La companyia amb seu a Bilbao, l'elèctrica més gran d'Europa, va patir aquesta agressió informàtica el 5 de maig passat i no va detectar la filtració fins dos dies després.

En aquest accés no autoritzat, els 'hackers' han robat dades com el nom, cognoms i DNI dels usuaris, però no les seves dades bancàries ni cap altra informació delicada, segons ha avançat El Español i han confirmat fonts de la companyia a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial.

L'atac va ser detectat per l'equip de seguretat de l'empresa el 7 de maig passat, moment en què l'empresa elèctrica i gasística presidida per Ignacio Sánchez Galán va avisar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i la Policia Nacional. Com estableix la llei, Iberdrola també va informar els clients afectats, per alertar-los del que havia passat per si veien "algun moviment rar", segons aquestes mateixes fonts internes.

El gegant empresarial espanyol ha confirmat en declaracions a RTVE que aquesta incursió no autoritzada no va penetrar directament als seus sistemes, sinó que va poder accedir a les dades de més de 600.000 usuaris a través d'un dels seus proveïdors.

Més atacs després de la guerra a Ucraïna

Iberdrola porta en alerta des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Fonts de la companyia han explicat a aquest diari que després de la invasió russa han detectat un increment dels atacs que l'ha obligat a augmentar la inversió en ciberseguretat per reforçar el seu equip, que actualment compta amb 400 professionals.

Ja el març de 2022, el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va advertir que grups de cibercriminals vinculats a Rússia tenien Espanya i les seves empreses estratègiques al punt de mira. L'octubre passat, alguns d'aquests delinqüents informàtics van intentar sense èxit bloquejar les pàgines web del Govern després de la reunió del president Pedro Sánchez amb el líder ucraïnès Volodímir Zelenski.

Ciberatacs contra empreses espanyoles

La confirmació d'aquest ciberatac arriba un dia després que es destapés una altra possible filtració de dades que afectaria Telefònica. En declaracions a EL PERIÓDICO, l'operadora de telecomunicacions va assegurar que està investigant la veracitat del comunicat publicat ahir a la Deep Web en què un grup de cibercriminals assegura haver accedit a una base de dades amb més de dos milions i mig de registres i haver-hi robat dades de fins a 120.000 clients i empleats.

El 10 de maig passat va ser el Banc Santander qui va comunicar a les autoritats pertinents que havia patit un ciberatac que afectaria clients i treballadors a Espanya, Uruguai i Xile. Quatre dies després ho va reconèixer públicament. Segons l'expert en ciberseguretat Germán Fernández, aquest dimecres s'haurien començat a vendre 30 milions de dades personals, 64 milions de dades de comptes i saldos i 28 milions de dades més de targetes de crèdit. El preu posat pel presumpte autor del robatori és de dos milions de dòlars.