Elogi de la paciència

«Un empresari a qui volien comprar l’empresa, assegurant-li que multiplicarien la producció i els beneficis, va dir-me que aquelles previsions eren mentida. Hem de créixer com un arbre, em va dir. I tenia tota la raó. Fem grans elogis de la necessitat de ser àgils, de respondre amb rapidesa i créixer, però el que realment és una mala idea és abolir la paciència. És molt difícil que passi res en menys de cinc anys».

Ho ha explicat aquest dimecres el consultor Xavier Marcet durant la conferència «Management Humanista», en el marc de l’acte d’entrega de títols i del millor Pla d’Empresa de la 38ena edició del Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (UdGMBA) corresponent al curs 2022/2023. Marcet ha parlat sobre lideratge i direcció d’empresa. Segons l’opinió de Marcet, en els últims anys «hem fet molt soroll amb la innovació, però amb resultats molt pobres». Segons la seva opinió és que s’ha intentat fer «seguidisme» d’un model californià, amb un ecosistema que no té res a veure amb el nostre. «Això ha conduït al fracàs, aquí i a tot el món», ha explicat

Marcet reinvindica la necessitat de treballar per un «model de manegement humanista, més europeu, que no aparti persones», en un context marcat pels reptes de la intel·ligència artificial.

I ha acabat la seva ponència amb uns propòsits per a empresaris i directius: les agendes estan plenes de reunions però haurien d’estar plenes de sentit; allò important d’un líder no és la seva capacitat per manar sinó per influir; cal humilitat per escoltar i per compartir temps; les empreses han de créixer fent créixer els sues clients, donant oportunitat a la gent de dins i fent créixer la societat.

Relleu a la direcció del màster

L’acte d'aquest dimecres ha servit per fer balanç dels darrers deu anys, ja que l’actual director de l’MBA, Xavier Amores i el coordinador. Miquel Coma deixen pas a un nou equip liderat per David Martí.

El director del Departament d’OGEDP, Lluís Prats , així com la Directora de la Fundació UdG: Innovació i Formació, Irene Compte van inaugurar l’acte posant de relleu la trajectòria d’aquest programa de formació d’executius i directius, que des de l’any 1990, es du a terme.

«Fa deu anys alguns tenien dubtes sobre si calia mantenir un programa de direcció d’empresa a Girona, però vam decidir construir a partir de tot el que havia funcionat amb anterioritat, renovar el contingut docent, fent pivotar el MBA sobre les que creiem les matèries clau per fer un model de negoci innovador: les persones, la innovació, la internacionalització o la transformació digital sense oblidar l’essència del que és la gestió de l’empresa», va explicar Amores.

Taula rodona d'antics alumnes de l'MBA de la UdG / Oriol Puig

Premi al Pla d’Empresa

El projecte guanyador a millor Pla d’Empresa de la 38ena edició ha estat Smartwash, portat a terme per Òscar Funes, Arnau Pascual i Lluís Privat. Es tracta d’una solució integral al rentat i assecat de la roba domèstica amb un producte innovador que contribueix a l’estalvi d’aigua i d’energia i té cura dels teixits de la roba.Aquest projecte fou valedor d’un ajut European Digital Innovation Hub, per tant abans de posar-se en funcionament i durant l’elaboració del projecte ja ha aconseguit un ajut d’R+D. Del pla d’empresa presentat en destaquen un detallat Pla financer de 6 exercicis, un pla d’Operacions basat en Design Thinking, Lean Startup i Agile i un pla de Màrqueting basat en un excel·lent treball de camp.