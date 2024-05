Les comarques gironines capten 360 milions de fons Next Generation

La demarcació de Girona rebrà 360 milions d’euros de fons europeus Next Generation que es distribuiran entre més de 8.000 beneficiaris. En concret, aquests recursos s’han adjudicat a 1.604 empreses - el 97% de les quals són pimes- 115 corporacions locals, 6.576 particulars, 114 entitats sense ànim de lucre, 33 centres de recerca o formació i 12 entitats del sector públic de la vegueria. En total, 8.455 beneficiaris de les comarques gironines s’han adjudicat recursos procedents de convocatòries, licitacions o concessions directes, tant de la Generalitat com de l’Estat.

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer aquest dijous aquestes dades durant una visita a l’empresa Sarval Bio-Indústries, a Sant Joan les Fons, que és una de les beneficiàries. En el seu cas li pertocaran 3,4 milions que es destinaran a la instal·lació de dues calderes de biomassa. Es tracta d’una empresa amb una despesa energètica important, ja que es dedica a la deshidratació de restes per generar farines, amb les que després es fa pinso per animals. L’aposta per la biomassa és cada vegada més extensa i és també una manera d’aprofitar els recursos forestals, alhora que permet gestionar millor els boscos, segons informa ACN.

A més, entre les empreses beneficiàries destaquen Splinter Energia, que ha captat 4,2 milions també per instal·lar calderes de biomassa, Noel Alimentària (3,1 milions per a la millora de la competitivitat i la transformació sostenible del sector càrnic); LC Paper 1881 (2,1 milions per reduir el consum de matèries primeres verges); o Hipra Scientific, que s’ha adjudicat 2 milions per a la investigació d’una nova vacuna per a la malaltia respiratòria humana.

Qui s’emporta, però, el gruix dels fons són les 115 corporacions locals amb un 40% dels 360 milions que s’han destinat a la demarcació. Uns diners que revertiran en forma de licitacions per contractar serveis i executar projectes d’interès comunitari. «No només serviran per millorar les infraestructures i els serveis públics locals, sinó també per estimular l’activitat econòmica dels municipis de la vegueria», ha assenyalat Mas Guix.

D’aquests, destaquen els 5,9 milions compromesos amb l’Ajuntament de Lloret de Mar per a la Residència de la Gent Gran i Centre d’Atenció Diürna i els 3,1 milions que l’Ajuntament de Girona destinarà al carril bici entre Girona i Vilablareix, a la creació de dues zones de baixes emissions, a l’adquisició d’autobusos elèctrics i a l’ampliació del sistema públic de lloguer de bicicletes. La Universitat de Girona és el centre de recerca que s’ha adjudicat més ajuts (17,3 milions), 3,7 dels quals dedicarà a la formació de joves doctors, a la requalificació del professorat universitari funcionari i a l’atracció de talent. La Fundació Els Joncs ha obtingut 2,4 milions per a un projecte residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.

En la distribució per àmbits, el 60% dels recursos adjudicats a les comarques gironines es concentren en el turisme (58,5 milions), seguit de la mobilitat urbana (57,3 milions), les energies renovables (52,4 milions) i la rehabilitació d’edificis (44,2 milions).