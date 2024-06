Quatre pastisseries gironines, premiades a la Gran Gala de la Pastisseria 2024

La ‘Gran Gala de la Pastisseria 2024’ ha reunit aquest diumenge més de 350 persones vinculades a l’ofici pastisser de tot el país. Es tracta de la festa anual del sector que celebren de forma conjunta els gremis de Girona i Barcelona i que vol posar en valor l’ofici i reforçar la cohesió dels professionals de la pastisseria artesana.

Durant la gala, s’han lliurat una dotzena de reconeixements especials per a joves talents de la pastisseria i famílies pastisseres de llarga trajectòria. Els guardonats de la demarcació de Girona són:

Trajectòria professional: Famílies Brugués (L’Estartit) i Puigdemont (Amer)

El Gremi de Girona ha volgut premiar dues famílies pastisseres per la seva trajectòria. D’una banda, els Brugués, que tenen pastisseria pròpia des de fa 46 anys a L’Estartit (Baix Empordà), amb Josep Brugués a l’obrador i la seva esposa, Joaquima Parés, al mostrador. Entre les seves especialitats, els Rocs de les Medes o les Pedres del Ter. De l’altra, la pastisseria Puigdemont d’Amer (La Selva), que va néixer com a botiga d’ultramarins, però va acabar especialitzant-se en dolços artesanals. Avui té entre les seves especialitats els Capricis d’Amer, pastes seques amb fruits secs semblants als carquinyolis. Fundada el 1928, recentment ha perdut un dels seu pilars: Núria Casamajó, que va heretar el negoci amb el seu marit i hi va treballar durant dècades.

Josep Brugués amb el president del Gremi de Pastisseria de Girona, Àngel Garcia Pubill.q / Gremi de pastisseria

Alumni de l’Escola del Gremi de Pastisseria de Barcelona: Ruth Gou (Pastisseria Gou, Palafrugell)

El 2023, amb menys de 30 anys, Ruth Gou obria Gou Pastisseria a Palafrugell a través d’una aliança amb una altra emprenedora, Enara Farrarons de Nareta Cafè. Allà ofereix pastissos d’autor, individuals i tot tipus de brioixeria. Exalumna de l'EPGB, durant els seus estudis ja va aconseguir diversos reconeixements com el de Millor Alumna o Millor Aparador de la seva promoció. Després, va treballar a La Pastisseria de Barcelona i Hofmann, entre altres, va viatjar arreu del món ampliant la seva formació i va ser docent a l'EPGB i al Basque Culinary Center. L’any 2020 va ser escollida com una dels 100 Joves Talents de la Gastronomia.

Ruth Gou, propietària de la pastisseria Gou, amb Miguel Ángel Zaguirre, vicepresident del Gremi de Barcelona. / Gremi de pastisseria

Pastissers emprenedors: Jordi Reverter i Anna Negre, Fleca i Pastisseria Nèctar (Cassà de la Selva)

La fleca Nèctar de Cassà de la Selva compleix aquest 2024 150 anys d'història. Fundada per Salvador Cristià, la va heretar el seu fill, que també va ser alcalde i solia reunir el consistori al mateix establiment. Amb la tercera generació s’hi introdueix la pastisseria i ara, la cinquena ha fet créixer el negoci i ha creat. A més de pastissos tradicionals (algunes receptes són del besavi), hi ofereixen gelats artesanals, creacions d’avantguarda i especialitats com el Carrac (pa de pessic de xocolata, crep de vainilla i tot banyat amb xocolata) o els taps Magnum, amb galeta farcida de xocolata amb llet i praliné.