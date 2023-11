El Grup Saint-Gobain a Espanya, en col·laboració amb el Club de l’Excel·lència en Sostenibilitat, va premiar el 4 d’octubre, els guanyadors de la 1a edició dels Premis Saint-Gobain a la millor pràctica de construcció sostenible a Espanya. Aquesta iniciativa, que ha comptat amb la participació de Javier Martín Ramiro, director general de Vivenda i Terra, del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), Esther Soriano, directora general de Saint-Gobain Solutions i Filipe Ramos, director general de Saint-Gobain Isover, Placo y Transformados, pretén involucrar tots els stakeholders en la transició del sector de la construcció en termes de sostenibilitat.

Durant la jornada, Javier Martín Ramiro, director general de Vivenda i Terra del Mitma va destacar la importància d’incorporar la sostenibilitat a tota la cadena de la construcció des del disseny, fins al procés constructiu passant per la planificació: «Estem a les portes d’una reconversió industrial en la qual la col·laboració de les administracions amb el sector privat és fonamental i ha d’estar basada en la transparència, innovació i criteris ESG que donin resposta als grans reptes mediambientals actuals. Aquests projectes premiats han de servir d’exemple i com a palanca del procés transformador del sector».

Per la seva banda, Esther Soriano, directora general Saint-Gobain Solutions, va inaugurar la Primera Edició dels premis afirmant el compromís de Saint-Gobain com a agent implicat en la transició del sector cap a la sostenibilitat. «Els premis Saint-Gobain a la millor pràctica de construcció sostenible, a través de les seves cinc categories, reconeixen i donen visibilitat a aquells projectes respectuosos amb l’entorn i amb les comunitats que contribueixen a fer del món una llar millor, en línia amb el propòsit de la nostra companyia. Aquests premis neixen amb la idea d’involucrar tots els actors en el full de ruta cap a la descarbonització», va assenyalar.

Els premis Saint-Gobain a la millor pràctica de construcció sostenible a Espanya han comptat com a jurat en aquesta primera edició amb Juan Alfaro, secretari general del Club d’Excel·lència en Sostenibilitat; Marta Mahmud, Architect BIM Manager Estudio de Arquitectura Rafael de la Hoz; Laureano Matas, secretari general del Consell Superior d’Arquitectes d’Espanya; Justo Orgaz, president de Green Building Council España; Luis Vega, Direcció General de Vivenda i Terra del Ministeri de Transport Mobilitat i Agenda Urbana, i Esther Soriano, directora general Saint-Gobain Solutions.

Candidatures i premiats

En la categoria Projecte d’administració pública, la candidatura premiada ha sigut la presentada per Mutua Universal amb el projecte «Mutua Universal de Málaga-Centro Sostenible». Es tracta d’un centre assistencial de nova construcció que incorpora els últims avenços en matèria d’eficiència energètica, accessibilitat i mobilitat sostenible com la instal·lació de plaques solars per a l’autoproveïment d’aigua calenta, la il·luminació led a tot el centre, dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics i aparcament per a bicicletes.

Sota aquesta mateixa categoria, el projecte «Comissaria d’Olesa de Montserrat» presentat per la promotora Arquima, una iniciativa portada a terme per l’Ajuntament d’Olesa perquè els seus edificis públics siguin cada vegada més eficients en termes energètics i petjada de carboni, que ha rebut el distintiu d’Accèssit.

En la categoria Projecte de Promotora Constructora el guanyador ha sigut Valgreen, una promotora alternativa la missió de la qual és promoure, construir i gestionar comunitats de vivendes accessibles i resilients. El seu projecte batejat com El Bosc del Maresme pretén millorar la qualitat de vida de les persones i del planeta, gràcies a les Ecovivendes construïdes amb fusta de proximitat, materials ecològics i reciclables. A més, de comptar amb la certificació Forest Stewarship Council.

Quant a la categoria d’Estudi d’arquitectura, el reconeixement va ser atorgat a Espinosa de los Monteros Arquitectos y Asociados i la promotora Layetana amb el projecte «Las Arcadias El Encinar». Aquesta obra és un exemple de model residencial, Senior Living, que segueix els més alts estàndards d’eficiència energètica i sostenibilitat.

Un altre dels guardonats ha sigut La Hormiga Verde, un centre especial d’ocupació dedicada al correcte reciclatge d’escombraries electròniques, en la categoria de start-up. Amb el seu projecte «Avaluació de materials procedents del reciclatge de panells solars fotovoltaics» pretenen posar el focus en el desmuntatge dels residus elèctrics i electrònics (RAEEs), amb el qual recuperen més del 99% dels materials.

En la cinquena i última categoria: Construcció social, el guanyador ha sigut l’Associació Círvite a través del seu projecte «Primera Reshogar sostenible d’Espanya amb certificat Passivhaus per a persones amb discapacitat». Círvite ha dissenyat una residència especialitzada en la cura de persones grans amb discapacitat intel·lectual o envelliment prematur sota els estàndards internacionals d’eficiència energètica Passivhaus i, entre els seus beneficis, destaca la reducció del consum energètic de l’edifici en climatització i el confort acústic i tèrmic.

Com a colofó a l’acte, Filipe Ramos, director general de Saint-Gobain Placo, Isover y Transformados, va donar les gràcies a les empreses participants i va aprofitar l’ocasió per recalcar la rellevància del sector de la construcció com a agent implicat en el camí cap a la reducció d’emissions.