Què fem amb els alumnes assetjadors?

Qualsevol manual de paternitat inclou l’expressió ‘gestionar la frustració’ com un pilar fonamental de l’educació dels fills. Lluny de ser un mantra de l’anomenada criança conscient, gestionar la frustració és una de les tasques més importants que tenen els pares i les mares. Per què? «No saber controlar la impotència és el primer motor de l’agressivitat en nens, nenes i adolescents», explica Alejandro Rodrigo, expert en intervenció social i educativa amb menors i autor de Com prevenir conflictes amb els adolescents. Que un xaval tingui límits clars i sàpiga gestionar la seva frustració (entendre i assumir sense violència que està enfadat perquè vol alguna cosa i no ho té) és fonamental per a prevenir i combatre el ‘bullying’, ja sigui físic, verbal o digital. Ara bé, què fem amb els menors assetjadors? Com se’ls recupera? Què es pot fer perquè molts xavals deixin de naturalitzar la violència?