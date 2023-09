Caos a les oposicions de docents: el 30% dels aspirants presenten una reclamació

Les oposicions del procés d’estabilització de docents interins que estaven en frau de llei (és a dir, les places que superaven els 3 anys d’antiguitat) segueixen generant polèmica. Aquesta vegada, els sindicats denuncien opacitat i diferències de notes «abismals» entre tribunals d’una mateixa especialitat. Des del 13 de setembre, quan es van publicar els resultats (les proves es fan fer al juliol), 8.440 aspirants han presentat una reclamació per les notes obtingudes. Una xifra que representa el 30% dels docents que es van presentar a les proves per obtenir una de les 14.000 places que hi ha per cobrir.

«Hi ha molta diferència en els criteris d’avaluació entre tribunals, en una mateixa especialitat hi ha hagut arbitrarietat en el percentatge d’aprovats», alerta la portaveu territorial del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls. «Hi ha tribunals que han aprovat el 30% dels aspirants i, en d’altres, el 90%», assenyala. Amb tot, lamenta que «els criteris d’avaluació han estat pocs clars i molt interpretables». Des que es van fer públics els resultats (encara provisionals, pendents de la resolució de les reclamacions), cada dia han rebut una allau de trucades d’aspirants que no estaven d’acord amb la seva qualificació.

Segons la responsable d’Educació de CCOO a les comarques gironines, Ester Satorras, «ens sembla molt greu perquè hi ha moltíssims aspirants amb un 4,9 en especialitats que sembla que acabaran quedant vacants». En aquest sentit, defensa que «una oposició no hauria de ser per decidir si ets apte o no, se suposa que tots som aptes perquè portem anys treballant com a docents, el procés ha de ser per determinar si tindràs una feina fixa o no». A falta de notes definitives (es publicaran el 2 d’octubre, després de la resolució de les reclamacions), Satorras lamenta que «hi ha un elevat percentatge de candidats suspesos, molts més del que ens esperàvem amb grans diferències entre tribunals, i això vol dir que els criteris d’avaluació que en teoria haurien de ser globals potser no ho han estat tant».

La filosofia de l’oposició, sosté, és «estabilitzar als interins, passant del 39% de places actuals al 8% i que les persones amb més antiguitat s’estabilitzin».

«Indefensió» dels docents

Amb tot, critica la «indefensió» dels docents a l’hora de fer la reclamació perquè «no se’ls ha justificat la nota amb una graella d’avaluació, criteri per criteri». En aquest sentit, alerta que «els aspirants han fet la reclamació amb el que recorden que van escriure ja que no han pogut revisar l’examen», fet que titlla de «contradictori» perquè «a les aules, el Departament d’Educació ens demana molta burocràcia i justificar les notes amb criteris».