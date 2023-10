Llengua catalana, l’especialitat amb més vacants buides a les oposicions

Llengua catalana i literatura és l’especialitat on han quedat més places vacants després del concurs d’oposició extraordinari, amb 105, segons un document al que ha tingut accés Diari de Girona. En total, hi havia 657 places convocades per 822 candidats, però un 33% van suspendre les proves. Això no vol dir, però, que quedin cadires buides, sinó que els aspirants que no han aprovat seguiran treballant com a interins, i no com a funcionaris.

Matemàtiques és la segona especialitat amb més vacants buides, 96 (el 33% dels aspirants han suspès); seguit de Tecnologia, amb 91 vacants (el 19% dels aspirants no han aprovat les proves). Per la seva banda, l’especialitat de Llengua castellana i literatura només ha deixat 8 places vacants (s’hi van presentar 538 candidats per cobrir 798 places). En la taula baixa de places vacants a Secundària hi ha Grec, amb 1 (s’hi van presentar 29 persones per 22 places); i Dibuix, amb 5 (amb 510 aspirants per 326 places). Les especialitats amb pitjors xifres d’aprovats, també a Secundària, són Educació física (el 49% dels aspirants han suspès les proves); Geografia i història (han suspès el 44%); Anglès (el 43% han suspès); i Música (el 43%). La mitjana d’aspirants aprovats a Secundària és del 65,7%. Pel que fa a la Primària, l’especialitat d’Anglès és la que ha tingut més places buides (38). Dels 844 avaluats, el 31,7% ha suspès. En l’especialitat de Pedagogia Terapèutica han quedat 30 places vacants de les 683 convocades. En el cas de Primària, han aprovat el 66,9% dels aspirants. Es tracta de la convocatòria amb més places ofertes dels últims anys.