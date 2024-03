El Grup Impulsor de Mesures per a la Millora Educativa planteja elaborar un estudi sobre la recuperació de la sisena hora als centres públics, per tal de determinar si l'equiparació horària pot ser un factor d'equitat del sistema. També plantegen més docents, potenciar la seva formació, més personal d'atenció a l'alumnat, més estabilitat d'equips, normativa i econòmica; i més suport als més vulnerables. Aquestes són algunes de les mesures que inclou el document que aquest grup, que es va crear arran dels mals resultats de l'informe PISA del 2022, ha entregat aquest dimecres a la consellera d'Educació, Anna Simó. També demanen arribar al 6% del PIB en educació abans del 2029.

El grup va començar a treballar al gener, arran dels resultats del darrer informe PISA que revelaven un empitjorament dels resultats entre els alumnes catalans en matèries com matemàtiques i llengua. El grup ha estat format per 18 experts de la comunitat educativa entre els que hi ha docents i representants de les direccions dels centres, les famílies, l'àmbit acadèmic i el món local.

El document final està estructurat en sis línies d'actuació i més d'un centenar de propostes. Tot i això, n'hi ha 18 que marquen com a prioritàries i que s'haurien d'aplicar ja el curs vinent.

Entre aquestes, promoure un pacte nacional per a la inclusió i l'equitat, identificar i definir els aprenentatges bàsics per a cada cicle, incrementar el personal de suport no docent en funció de les necessitats de l'alumnat i augmentar les aules d'acollida, tot revisant el model.

També plantegen la necessitat de millorar la comunicació entre centres i famílies, prevenir l'abandonament prematur des del primer cicle d'ESO, elaborar un estudi del model de formació dels docents que s'incorporen al sistema, determinar un percentatge màxim de renovació de plantilla per centre amb l'objectiu d'estabilitzar equips docents i crear un sistema d'incentius per a aquesta estabilització en centres d'alta i màxima complexitat.

Sis línies d'actuació

Més enllà d'aquests mesures més urgents, hi ha les sis línies d'actuació. La primera se centra en la necessitat d'avançar en l'equitat i la inclusió amb mesures com revisar el model de les aules d'acollida i incrementar-ne la dotació i accelerar el pacte contra la segregació escolar. El coordinador del grup, Jesús Vinyes, ha destacat que si una cosa queda clara dels resultats de PISA és que els més afectats són els més vulnerables i els de centres amb major complexitat. Per això, el treball inclou un seguit de mesures per donar més atenció a aquest sector i revertir la situació.

La segona línia es focalitza en els aprenentatges fonamentals i essencials de cada etapa, donant orientacions als centres per determinar clarament quins són els aprenentatges fonamentals i plantegen també implementar un pla de millora de les competències lingüístiques i matemàtiques, així com reforçar les tutories.

La tercera línia busca assegurar el benestar de tots els membres de la comunitat educativa i la quarta actualitzar i millorar la formació dels docents, amb per exemple un programa de formació i avaluació. La cinquena línia proposa mesures per avançar cap a l'estabilitat dels equips, incrementar els recursos i redefinir els criteris de repartiment de recursos en funció de les necessitats dels alumnes. Aquesta estabilitat ha d'arribar també per la part normativa i és que Vinyes ha lamentat que en els darrers anys hi ha hagut molta normativa nova. "Els centres necessiten una mica d'assossegament", ha dit. Precisament això és el que recull la sisena i darrera línia d'actuació, que reclama també més estabilitat econòmica.

Simó es compromet a quantificar i calendaritzar mesures

La consellera ha explicat que tot just havia rebut el document i s'ha compromès a estudiar-lo a fons i determinar quines mesures es poden aplicar ja, quin pressupost hi destinarà i en quin calendari. Ha recordat que els pressupostos incorporen una partida de 50 milions per aplicar les mesures que sortissin del grup i ha garantit que es concretaran aquestes accions en les properes setmanes.

De la seva banda, Vinyes ha explicat que les mesures que han plantejat són aquelles en les que hi havia consens entre tots els membres del grup, que ha reconegut que partien de postures diferenciades en alguns temes. Sobre aquelles mesures sobre les que no hi havia evidències, el grup ha demanat estudiar-les. Entre aquestes hi ha per exemple la petició de l'estudi dels diferents horaris lectius de l'entorn i dins del sistema educatiu, per tal de determinar si les diferències entre la concertada i la pública per la sisena hora poden tenir efectes en els resultats.