Personal d'educació especial sense estabilitzar denuncia que els «cessen» a mig curs

El procés d’estabilització del personal laboral d’atenció educativa segueix aixecant polèmica. Ara, els educadors i auxiliars d’educació especial, els educadors de llars d’infants i els integradors socials que no van aconseguir estabilitzar-se han rebut una carta del Departament d’Educació notificant-los que els rescindeixen el contracte en data 31 de març.

«Entendria que ho fessin al setembre però no que ens cessin a mig curs», denuncia Afra M., una educadora d’educació especial que treballa a l’àrea de suport intensiu a l’educació inclusiva en un centre educatiu ordinari de les comarques gironines, que lamenta que «no és el fet, són les maneres, perquè ens han avisat d’un dia per l’altre». En aquest sentit, critica que «no té cap sentit fer-ho ara» i lamenta que la decisió «trenca el vincle amb els alumnes perquè de cop desapareix la persona referent que tenen des que van arribar al centre». Fa dues setmanes va rebre la carta i fa uns dies va decidir compartir la notícia amb els alumnes: «Van quedar molt afectats, és molt important la relació de confiança que crees amb els alumnes amb necessitats educatives especials dins l’aula ordinària i ara tot el que hem guanyat es perdrà, hauran de tornar començar de zero», assegura.

En el seu cas, fa cinc anys que treballa com a educadora d’educació especial en una plaça vacant. «Feia 18 anys que no es convocaven oposicions i hi havia persones que tenien molts mèrits, era conscient que em seria difícil entrar perquè tenia pocs anys treballats». Va aprovar les oposicions, però no va ser suficient per aconseguir la plaça: «El curs passat em vaig quedar al centre on estava perquè el procés encara no s’havia tancat, i comptava que si havia començat aquest curs, em deixarien acabar-lo», lamenta. Davant la «injustícia», els professors del centre educatiu gironí estan recollint firmes per a fer-les arribar als Serveis Territorials d’Educació i a «tota la comunitat educativa».

Isabel C., una educadora d’educació especial d’un institut de màxima complexitat gironí, lamenta que «el més greu és que no ens han deixat acabar el curs», una decisió que, assegura, «s’ha pres sense pensar en l’alumnat». En aquest sentit, afirma que «costa molt establir un vincle de confiança amb els estudiants, solen ser alumnes amb dificultats d’autoregulació de la conducta i són molt sensibles als canvis sobtats, necessiten un entorn segur i això no els ha ajudat». A més, lamenta que «també ha desmuntat els equips de treball». Amb tot, assegura que el Departament d’Educació «s’hauria pogut estalviar aquest malestar» fent l’assignació de places a finals de juny.

Tot i això, no té por de quedar-se sense feina: «S’estabilitzaran algunes places, però n’hi seguirà havent d’altres per cobrir, com fins ara». Els pocs dies que quedaven abans que la conselleria li rescindís el contracte els va dedicar a tancar el curs: «Per responsabilitat, m’he posat a fer la memòria i les valoracions de final de curs dels projectes que portava», assegura.

Per la seva banda, la delegada del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Mariona Genís, assegura que «el seu malestar és comprensible, però aquest personal temporal no es va estabilitzar i estan ocupant una vacant que s’ha de donar, de forma provisional, a una persona que va obtenir plaça fixa». En aquest sentit, la delegada assenyala que «vam demanar que aquestes persones es poguessin mantenir al seu lloc de treball fins a final de curs però normativament no és possible, perquè al personal fix se l’hi ha de donar sí o sí una plaça provisional abans del concurs de canvi de destinació». Un concurs que ja han demanat que es faci entre juliol i agost. Pel que fa a la rescissió del contracte a mig curs, recorda que «no només depenen del Departament d’Educació sinó també de Funció Pública, i els terminis no tenen en compte els períodes escolars».

Amb tot, Genís assegura que «el Departament d’Educació i Funció Pública ens ha comunicat que se’ls pagarà una compensació econòmica si han estat desplaçats per una persona fixa en aquesta convocatòria, porten més de tres anys treballant i han participat activament del procés d’estabilització, tant en les oposicions com en el concurs de mèrits». I fa una crida a la calma: «A partir del 2 d’abril ja començaran a treballar, les preadjudicacions ja s’han fet». A l’espera, però, d’un darrer moviment, el concurs de canvi de destinació, que encara no té data. El procés d’estabilització ha de culminar el desembre de 2024, tot i que encara no està clar que el concurs entri dins el termini.