El val escolar tindrà un import de 60 euros el curs vinent per als alumnes de primària i secundària

El val escolar tindrà un import de 60 euros finalment el curs vinent i no de 70 com s'havia anunciat inicialment, segons ha avançat El País i confirma el Departament d'Educació. Així ho recull al seu portal web, on s'informa que s'està preparant la nova edició d'aquesta eina però ja s'indica que l'import serà de 60 euros bescanviable per material escolar per als alumnes de primària i secundària. En la primera edició el val va anar dirigit només als alumnes de primària però van rebre 100 euros en dos vals de 50. En total, el curs 2023-2024 451.533 alumnes han fet ús del val, un 95,10% dels que hi tenien dret. En concret s'han bescanviat 849.619 vals i s'hi ha adherit 2.039 establiments arreu de Catalunya.